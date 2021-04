Roberto Ciufoli, chi è il figlio Jacopo: lo scatto instagram conquista tutti, che spettacolo!

L’isola dei famosi ha avuto inizio, il reality è condotto in questa nuova edizione da Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Inizialmente, abbiamo avuto modo di conoscere i naufraghi, anche se, nel corso delle puntate, nuovi ingressi hanno scosso l’atmosfera in playa. Tra i concorrenti in gioco, spicca certamente Roberto Ciufoli.

In questo mese appena trascorso, il comico ha dimostrato di essere un vero combattente, affrontando le prove con grande forza e coraggio. Sappiamo, il comico è sposato con Theodora Bugel, ed è diventato papà del piccolo Romeo nel 2016. Ma prima, ha avuto una relazione con una costumista, dalla quale ha avuto il suo primo figlio, Jacopo: scopriamo qualcosa in più sul giovane, l’avete mai visto? Sui social, è emersa una foto padre figlio meravigliosa!

Roberto Ciufoli, spunta la foto con il figlio Jacopo: l’avete mai visto?

Roberto Ciufoli è uno dei naufraghi de L’Isola dei famosi, entrato esattamente il 15 marzo, alla prima puntata del reality. Ciufoli è molto riservato, ma sappiamo, per quanto concerne la sua vita privata, che è sposato con una donna francese, Theodora, ed è papà di due figli, il piccolo Romeo avuto dal matrimonio, e Jacopo, nato nel 1995, dalla relazione con una costumista.

Su instagram, qualche giorno fa, è spuntata un’immagine particolare, proprio con il figlio più grande. L’avete mai visto? Osservate bene lo scatto, insieme sono bellissimi. Jacopo è giovanissimo, classe 1995, a quanto pare, come si apprende dal web è un produttore.

Andando a sbirciare sul suo profilo, lo riporta lui stesso. Sembrerebbe, quindi, che anche il ragazzo abbia voluto intraprendere la strada di suo padre, seguendo le sue orme, ed entrando nel ‘mondo dello spettacolo’, ma in maniera diversa. Nello scatto che vi abbiamo mostrato, appaiono sorridenti e felici, in un’immagine padre e figlio bellissima.