Alberto Angela è un famoso conduttore e divulgatore, ma sapete chi è sua madre? Come si chiama, la sua età e cosa faceva nella vita.

È giunto il Mercoledì sera. E, come al solito, è arrivato il momento di una nuova puntata di “Ulisse – il piacere della scoperta”. In concomitanza con il secondo appuntamento con “Buongiorno mamma”, Alberto Angela sarà al timone di un nuovo ed imperdibile episodio del programma televisivo. Completamente dedicato ad Assisi, questa nuova puntata sarà davvero indimenticabile. In attesa, però, di scoprire cosa ci raccontate la colonna portante del programma, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui?

Leggi anche –> Alberto Angela, spunta un retroscena ‘choc’: non lo avremmo mai immaginato

In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato dei suoi figli e della sua vita privata, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su sua madre? Sappiamo benissimo che il papà di Alberto Angela è il grandissimo Piero. Invece, di sua mamma cosa sappiamo? Scopriamo cosa occorre sapere su di lei!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Alberto Angela, sapete chi è sua madre?

In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa seconda puntata di “Ulisse – il piacere della scoperta”, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Alberto Angela? Sappiamo benissimo che, in tutti questi anni, il conduttore televisivo è riuscito a costruirsi una carriera davvero niente male. Ma dal punto di vista “privato”, però, cosa sappiamo esattamente? Felicemente sposato e padre di ben tre figli, il simpaticissimo è figlio dell’eccelso Piero Angela: di sua madre, però, cosa sappiamo esattamente?

Cosa sappiamo esattamente della madre di Alberto Angela? Conosciamo benissimo suo padre, ma di sua madre invece? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la mamma del famoso conduttore e divulgatore scientifico si chiami Margherita Pastore. Le notizie che abbiamo su di lei, vi anticipiamo, sono davvero pochissime. Da quanto si legge dal web, però, sembrerebbe che, nel passato, la madre di Alberto Angela sia stata un’eccellente ballerina di danza classica.

Cosa ci dite voi, invece? Sapevate che la madre di Alberto Angela si chiamasse Margherita. E che, in passato, è stata una ballerina di danza classica?