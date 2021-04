Erasmo Genzini insieme a sua madre: l’avete mai vista? Lo scatto social vi conquisterà.

L’abbiamo visto negli ultimi mesi, nella tanto amata fiction Che Dio ci aiuti, dove Erasmo Genzini ha interpretato il personaggio di Erasmo Ferri. New entry di questa edizione, ci ha sorpreso nei panni di questo giovane, dal passato turbolento, e legato a Suor Angela. L’attore, però, non è nuovo al mondo dello spettacolo, dato che era già conosciuto per aver preso parte ad altre pellicole.

E’ stato presente ne L’Isola di Pietro, Il clan dei camorristi, Sotto copertura, Un posto al sole; negli ultimi tempi, ha preso parte alla serie famosissima ‘Leonardo’, dove ha interpretato Dante, ed è al momento, uno degli attori presenti in Buongiorno Mamma, dove veste i panni di Armando. Tali successi lo hanno portato ad una forte popolarità, tanto che i suoi follower sono decisamente aumentati, come era prevedibile. Ed è sui social che, l’attore pubblica spesso immagini di lavoro, ma anche private. E qui, a colpire, è stata la foto con sua madre: il legame tra i due è ben evidente, ed anche la somiglianza.

Erasmo Genzini in uno dolcissimo scatto con sua madre: l’avete mai vista?

Erasmo Genzini in questi anni si è dato molto da fare, e questo suo impegno è stato assolutamente riconosciuto, tanto da essere divenuto, oggi, molto popolare. L’abbiamo visto interpretare personaggi diversi, in diverse pellicole, come in Il clan dei camorristi, Un posto al sole, La Squadra; di recente, è stato presente in Che Dio ci aiuti, e nella famosissima serie Leonardo. Non solo, ma Erasmo interpreta Armando in Buongiorno Mamma.

Sui social, sono molti gli scatti che pubblica, sia riguardanti la sua vita professionale, sia privata. Qui, abbiamo notato una foto con sua madre: l’avete mai vista? La somiglianza è incredibile!

Avete osservato lo scatto? Molti tratti sono proprio gli stessi, impossibile non notarlo! “Tu si semp tu, e nisciun è megl e te“, ha riportato in didascalia l’attore. Un’immagine con tanto di dedica che lascia senza parole: sono bellissimi!