Siamo giunti alle battute di arresto di Amici 20, ma quando andrà in onda la finale di questa edizione? Svelata la data dell’ultima puntata.

Anche questa ventesima edizione di Amici, purtroppo, sta giungendo al termine. Ricca di incredibile novità, per via dell’emergenza Coronavirus, e di colpi di scena, il talent di Maria De Filippi si è dimostrato, ancora una volta, una vera e propria certezza per i palinsesti Mediaset. Cosa ce lo fa dire? La risposta è piuttosto semplice: il record che, Sabato dopo Sabato, il serale riesce a raggiungere. Purtroppo, però, ogni cosa bella è destinata a terminare. Ed anche questa ventesima edizione è su questa stessa strada strada.

Sabato 1 Maggio, lo sappiamo benissimo, andrà in onda la settima puntata di Amici. In gioco sono rimasti: Sangiovanni, Deddy, Serena, Giulia, Samuele, Aka7even, Alessandro, Tancredi. Ciascuno di loro, quindi, dovrà esibirsi dinanzi alla giura e “scontrarsi” con un suo compagno per conquistarsi la finale. Ecco. A tal proposito, quando andrà in onda l’ultima puntata? Pochissime ore fa, TV Blog ha svelato qualche dettaglio in più. Scopriamolo!

Amici, quando andrà in onda la finale? L’indiscrezione: la data

In attesa di poter scoprire cosa accadrà nel corso della settima puntata di Amici, che andrà in onda Sabato 1 Maggio, e chi dei sette ragazzi rimasti in gioco dovrà abbandonare per sempre la scuola, siete curiosi di sapere quando andrà in onda la finale? Siamo giunti, ormai, alle battute d’arresto. Ed è tempo, quindi, di iniziare a tirare un po’ le somme. Quanto, però, potremmo assistere all’ultima puntata?

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato l’informatissimo Tv Blog. Pochissime ore fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sulla pagina ufficiale, è stata svelata la data della messa in onda della finale. Quando ci sarà? Da quanto si apprende, sembrerebbe che il 15 Maggio sarà il giorno dell’ultima puntata di Amici 20. Si, avete letto proprio bene: tra poco più di quindici giorni, la ventesima edizione terminerà fino all’inizio di un nuovo anno scolastico.

La data della finale, quindi, è stata svelata. Adesso, però, occorre sapere cosa accadrà nelle prossime puntate. In primis, quanti di loro riusciranno ad aggiudicarsi la finale. E, soprattutto, quanti eliminati ci saranno Sabato 1 ed 8 Maggio.