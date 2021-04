Anna Tatangelo presto in tv, per allietarci con una super intervista: dove sarà presente.

Negli ultimi giorni, la bellissima Anna Tatangelo ci ha spiazzato con una notizia fantastica, riportata sui social: domani, venerdì 30 aprile, uscirà il nuovo singolo Serenata! Un brano che sicuramente conquisterà tutti, dato che, l’artista ha una voce che riempie il cuore. I suoi follower sono migliaia, e in basso al post pubblicato, in cui la cantante ha manifestato l’uscita del suo nuovo brano, sono stati tantissimi i messaggi arrivati.

Ma l’artista, a quanto pare, non solo ci ha sorpreso con questa meravigliosa notizia, ma sarà a brevissimo in tv, per raccontarsi e presentare Serenata: ma dove sarà esattamente? Ve lo sveliamo noi!

Anna Tatangelo spiazza tutti: dove la vedremo a breve, grande gioia dei fan

Ebbene sì, Anna Tatangelo sarà presto in televisione, anzi prestissimo, dato che sabato ci avvolgerà con la sua musica e la sua voce. Ma esattamente dove sarà ospite? La cantante arriverà a Verissimo, per raccontarsi in una lunga intervista, e per parlare ovviamente del suo nuovo singolo, Serenata, che uscirà proprio domani, venerdì 30 aprile.

L’artista avrà anche modo di farci ascoltare il suo brano, che sarà un successo, come lo sono state le precedenti canzoni. Anna Tatangelo è un vulcano di energia, talento e bellezza!

Ma Sabato 1 maggio, nel tanto seguito programma di Silvia Toffanin, ci saranno grandi ospiti, oltre alla presenza dell’artista. Infatti, per tutti gli appassionati di Amici sarà sicuramente una piacevole sorpresa, perchè nel prossimo appuntamento ci sarà anche Leonardo Lamacchia, l’ex allievo del talent, eliminato alla seconda puntata, tra l’amarezza del pubblico. Per scoprire gli altri protagonisti della nuova puntata di Verissimo, l’appuntamento è sabato 1 maggio: le emozioni saranno tante!