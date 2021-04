Anticipazioni della puntata de L’Isola dei Famosi di Giovedì 29 Aprile, finalmente è il momento atteso: l’arrivo di Ignazio Moser.

Anche questa sera, Giovedì 29 Aprile, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. A distanza di pochissime ore dal suo quarantesimo compleanno, la splendida Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo appuntamento. E, vi assicuriamo, questo sarà davvero imperdibile. Cosa ce lo fa pensare? Beh, è semplice: l’arrivo di Ignazio Moser. Sapevamo benissimo che il compagno di Cecilia Rodriguez sarebbe arrivato a Playa Palapa, è vero. Eppure, soltanto nel corso della puntata scorsa, Ilary Blasi ne ha dato la conferma.

Ovviamente, sia chiaro: l’arrivo di Ignazio Moser non sarà affatto l’unico colpo di scena che avverrà nel corso della tredicesima puntata de L’Isola dei famosi, in onda Giovedì 29 Aprile. A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa accadrà ancora? Scopriamo insieme alcune delle sue anticipazioni.

Isola dei Famosi del 29 Aprile, anticipazioni puntata: cosa accadrà?

Oltre all’arrivo tanto atteso di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi, cosa accadrà nella puntata di stasera, Giovedì 29 Aprile? Purtroppo, al momento, non si hanno ancora le anticipazioni ufficiali. Anche perché, lo ricordiamo, la puntata di questa sera non sarà affatto in diretta, come la puntata del Lunedì sera, bensì sarà in differita. Senza alcun dubbio, però, si tratterò di diversi argomenti. Scopriamoli insieme.

Dopo la suddivisione in due gruppi, gli Arrivsti e i Primitivi, di tutti i naufraghi, Ignazio Moser in quale dei due si posizionerà? Questo è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, cerchiamo di capire cosa accadrà nella puntata di questa sera. Senza alcun dubbio, si parlerà dei nominati. Al ballottaggio, infatti, Ubaldo, Miryea, Roberto e Manuela. Chi di loro, quindi, sarà salvato dal pubblico? E, soprattutto, chi saranno i nuovi nominati? Nel corso di questi giorni, si è verificata una lite tra Awed e il buon Ciufoli, l’abbiamo ancora raccontato. Nel corso della puntata di questa sera, verrà fuori la verità? Chi lo sa! Ovviamente, non dimenticate: la puntata di questa sera sarà ricca di prove. Non soltanto per la ricompensa, ma anche per i due leader.

Tutto questo e molto altro ancora ci aspetta stasera a partire dalle ore 21:45 su Canale 5. Noi non vediamo l’ora, voi?