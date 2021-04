In una sua recente intervista, Milton Morales ha ammesso di sognare di partecipare a L’Isola dei Famosi: le parole dell’ex tronista.

È un reality ambitissimo, questo è certo. In onda ben quindici edizioni, L’Isola dei Famosi si conferma una vera e propria certezza per il pubblico italiano. Attualmente in onda con un cast superlativo, una conduttrice di eccellenza e ben tre opinionisti di onore, l’adventure reality di Canale 5 continua a macinare degli ascolti davvero incredibili. Cosa succederà? Al termine di questa edizione, ce ne sarà un’altra? Al momento, non abbiamo notizie ufficiale. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che Mediaset abbia deciso di riconfermarlo sui suoi palinsesti per altri due anni.

Chi è che non vorrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi? Decisamente nessuno, ne siamo sicuri! E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo! In una sua recentissima intervista a Novella 2000, l’ex amatissimo tronista di Uomini e Donne ha ammesso di avere un sogno: quello di partecipare a L’Isola dei Famosi. Di chi stiamo parlando? Semplice: di Milton Morales!

Milton Morales: “Sogno di partecipare a L’Isola dei Famosi”, chi è?

Nel corso della sua recentissima intervista a Novella 2000, l’ex tronista di Uomini e Donne si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. E così, oltre a parlare del suo percorso televisivo, non ha affatto potuto fare a meno di svelare quale sarebbe uno dei suoi sogni. Procediamo, però, con ordine. E cerchiamo di capire dapprima di chi stiamo parlando esattamente. Ebbene. Ricordate il bellissimo Milton Morales, l’ex tronista di Uomini e Donne intorno agli inizi degli anni 2000? Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare sia come modello che come ballerino a Buona Domenica, il simpaticissimo cubano ha cavalcato la cresta dell’onda sin dal primo momento.

Dopo una serie di vicissitudini, però, Milton Morales ha abbandonato per sempre ilpiccolo schermo. Eppure, sulle pagine di Novella 2000 ha ammesso di essere pronti a ritornarvi nei panni di naufrago de L’Isola dei Famosi. “Il mio sogno è partecipare all’Isola dei famosi, è il reality che più si adatta a me: ho uno spirito selvaggio e battagliero”, ha detto l’ex tronista alle pagine del settimanale.

Cosa ne dite? A voi piacerebbe come naufrago? A noi decisamente si!