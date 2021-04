E’ ufficiale: la nuova puntata de L’Isola dei Famosi che inizierà tra pochissimo vedrà di nuovo ospite in studio Giulia Salemi.

L’annuncio ha mandato in visibilio migliaia di fan: Giulia Salemi torna a L’Isola dei Famosi questa sera e la sua presenza andrà certamente ad arricchire una puntata che si preannuncia bella corposa. E’ stata l’influencer stessa ad annunciarlo su Twitter con grande gioia dai suoi fan. Questi ultimi però già si chiedono cosa accadrà quando la loro beniamina incontrerà un’altra ospite attesissima con cui ha qualcosa in comune.

Ci riferiamo ovviamente a Cecilia Rodriguez che si troverà seduta tra il pubblico a sostenere il suo amatissimo Ignazio. Sappiamo infatti che l’arrivo a Cayo Cochinos bel Moser è atteso proprio per questa sera: l’ex gieffino avrebbe dovuto fare il suo ingresso tra i naufraghi lunedì scorso 26 aprile ma, avendo perso l’aereo, è rimasto bloccato per un po’ in Messico. Come tutti ricorderanno, Giulia e Cecilia sono state fidanzate in passato con Francesco Monte. Con la Salemi l’ex tronista iniziò una storia proprio nella casa del GF Vip: durante l’edizione precedente del reality, la bella sorella di Belen lo aveva infatti lasciato perché si era innamorata di Ignazio. Insomma, un bell’intreccio!

Giulia Salemi di nuovo a L’Isola dei Famosi: cosa accadrà in puntata?

Durante la scorsa puntata di lunedì, l’influencer italo persiana era presente in studio per sostenere sua madre Fariba che si trovava in nomination contro Vera Gemma. Giulia aveva difeso sua mamma dagli attacchi degli altri naufraghi, i quali a suo dire, l’avrebbero presa di mira e avrebbero assunto un atteggiamento prepotente nei suoi confronti.

C’è da dire che le parole della Salemi hanno colpito nel segno e che il suo intervento ha riscosso molti consensi. Tant’è che lei stessa, nell’annunciare l’appuntamento di stasera su Twitter, ha scritto: “Lunedì eravamo in tanti ed abbiamo portato tanta energia positiva. Si è sparsa la voce e mi hanno rivolto per questo?”.

E voi siete pronti allora a quest’altra serata in compagnia di Ilary Blasi e dei suoi naufraghi?