Ospite questa sera a L’Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci ha un messaggio per Gilles Rocca da parte della fidanzata Miriam.

La scorsa puntata de L’Isola dei Famosi è stata caratterizzata da moltissimi colpi di scena e momenti interessanti, ma su ce n’è stato uno in particolare che ha suscitato non poche polemiche. Il gruppo dei primitivi ha dovuto affrontare la prova del bacio in apnea e Gilles Rocca si è rifiutato di eseguirla. L’attore romano avrebbe dovuto baciare a stampo la compagna d’avventura Francesca Lodo e in palio c’era un bel piatto di bucatini all’amatriciana. Gilles però si è rifiutato categoricamente di partecipare alla sfida per non fare un torto alla fidanzata Miriam.

In studio si è scatenato un putiferio: la stessa Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di dimostrare il suo disappunto per le dichiarazioni di Rocca. Anche sui social le polemiche non si sono risparmiate: il rifiuto di Gilles è stato giudicato come esagerato da molti. Giovanni Ciacci, vittima di recente di uno scherzo de Le Iene, ospite questa sera in studio, si è’ fatto portavoce di un messaggio di Miriam per il concorrente romano. Scopriamo le parole dell’attrice.

Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci portavoce di un messaggio per Gilles Rocca

Da diverse settimane, il naufrago che molti hanno conosciuto grazie alla penultima edizione del Festival di Sanremo, si aspettava una sorpresa dallo studio da parte della sua adorata Miriam.

Dopo aver mandato in onda una clip molto divertente che ironizzava un po’ sul forte amore di Gilles per la sua fidanzata, l’esperto di moda Giovani Ciacci ha letto per lui un messaggio proprio da parte della sua amata. “Gilles, ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo. Io sono sempre qui”.

Ilary ha rinnovato l’invito in trasmissione all’attrice e speriamo di rivederla in studio al più presto.