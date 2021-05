Katia Follesa a 18 anni: spunta uno scatto inedito sul suo canale Instagram, com’è cambiata? Followers letteralmente impazziti per lei.

Recentemente, lo sappiamo benissimo, l’abbiamo vista, in compagnia di altri comici davvero eccezionali, nel comedy show “Lol, chi ride è fuori”, eppure il curriculum di Katia Follesa decanta di diverse esperienze televisive e lavorativa davvero impressionanti. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo intorno gli inizi degli anni 2000, la simpaticissima Follesa ha cavalcato facilmente l’onda del successo. Tanto è vero che, attualmente, è una delle attrici, conduttrice e comiche più amate.

Badate bene, però: il suo successo non si limita affatto alla sfera lavorativa. Su Instagram, Katia Folles è una vera e propria celebrità. Ed oltre a rendere partecipi i suoi sostenitori sulle ultime novità riguardanti il mondo del lavoro, l’attrice si diletta a condividere foto di sé del passato. Recentemente, infatti, vi abbiamo parlato di come si mostrava agli inizi della sua carriera con Valeria Graci. Adesso, invece, vi mostriamo una sua foto di quando aveva soltanto 18 anni. Volete vederla anche voi? Vi accontentiamo subito!

Katia Follesa a 18 anni, com’è cambiata negli anni? Incredibile!

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Katia Follesa è sempre attivissima. Ed oltre a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto ciò che riguarda il suo lavoro e sulle ultime novità, la comica ed attrice si diletta anche a mostrare delle vere e proprie foto inedite appartenenti al suo passato. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. E, vi assicuriamo, ha scatenato l’immediata reazione dei suoi sostenitori. Perché?

Proprio pochissime ore fa, Katia Follesa ha condiviso su Instagram una foto di sé di quando aveva soltanto 18 anni. Ebbene si. Era davvero giovanissima quando l’attrice, comica e conduttrice si è fatta scattare la foto in questione. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata in tutti questi anni? Siete proprio curiosi di saperlo? Beh, “giudicate” con i vostri occhi!

Non è assolutamente cambiata, c’è da ammetterlo! È vero, in questa foto è giovanissima, adesso è una donna matura, mamma e in carriera. Eppure, sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato per lei. Siete d’accordo?