Rafael Quenedit è stato uno dei concorrenti delle scorse edizioni di Amici, lo ricordate? Com’è cambiato oggi e cosa fa dopo il talent.

Sono trascorsi diversi anni da quando ormai, per la prima volta in assoluto, andava in onda “Amici”. Con il nome iniziale di “Saranno Famosi”, Maria De Filippi ha inaugurato un talent show completamente dedicati ai giovani ed, ovviamente, alle loro passione. A partire, inizialmente, dal canto fino alla recitazione, ciascun giovanissimo poteva tentare di prendere parte alla scuola. E di coltivare, così, il suo sogno. Da quel momento, badate bene, sono trascorsi poco più di vent’anni, eppure il talent continua ad essere sogno ambitissimo di milioni e milioni di ragazzi.

Tra i diversi ragazzi che, nel corso degli anni, si sono susseguiti, è impossibile dimenticare lui: Rafael Quenedit. Entrato nella scuola di Amici perché fortemente voluto dalla maestra Celentano per il suo immenso talento, il ballerino cubano ha saputo catturare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa fa oggi? Sono passati diversi anni dalla finale, ma cosa fa adesso?

Rafael Quenedit di Amici, lo ricordate? Cosa fa oggi

Entrato a far parte della diciottesima edizione di Amici in corso d’opera perché fortemente voluto dalla maestra Celentano, Rafael Quenedit è stato uno degli allievi più completi della scuola di Amici. Tanto da aggiudicarsi anche il titolo di vincitore del circuito ballo. Sono passati esattamente tre anni da quel momento, eppure siete curiosi di sapere cosa fa oggi il ballerino cubano? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo su di lui, sono davvero pochissime.

Com’è cambiata la vita di Rafael dopo Amici? Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sul quale è attivissimo, sembrerebbe che il ballerino cubano continui alla grande a coltivare la sua passione. Da quanto traspare, infatti, sembrerebbe che sia addirittura il primo ballerino del “Ballet Nacional de Cuba”. Insomma, un grandissimo salto di qualità, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, era più che scontato, data la sua immensa bravura.

Sembrerebbe che la vita di Rafael sia cambiata ben poco. Da sempre appassionato di musica e di danza, ancora adesso il ballerino coltiva questa sua grande passione. Congratulazioni!