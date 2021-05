La bravissima Ambra Angiolini, oggi attrice affermata, sarà oggi a Domenica In: ricordate qual è stato il primo film in cui ha recitato?

E’ stata lei a condurre il concerto del 1° maggio che proprio in queste ore sta facendo tanto discutere: Ambra Angiolini è un volto amatissimo del cinema italiano, anche se la sua carriera è iniziata in tv. Chi non la ricorda, ragazzina prodigio, al timone di Non è la Rai nei primi anni Novanta? Aveva solo 15 anni quando il suo pigmalione Gianni Boncompagni la scelse tra cento ragazze come personaggio chiave della trasmissione diventata un cult di quell’epoca. Ambra si distingueva seppur giovanissima per la parlantina, la spigliatezza e la disinvoltura davanti alle telecamere.

Finita l’avventura a Non è la Rai, la bella romana fece un’altra esperienza da conduttrice subito dopo: era il 1996 quando condusse “Generazione X”, programma che affrontava varie tematiche legate al mondo giovanile. Oggi l’ex moglie di Francesco Renga è diventata una delle migliori attrici italiane e ha lavorato a molte pellicole di successo. A proposito ricordate quale fu il primo film a cui partecipò?

Ambra Angiolini, il primo film della sua carriera: non tutti lo sanno

Il debutto come attrice per la Angiolini avvenne nel 1996: il suo primo film si intitolava “Favola”, per la regia di Fabrizio De Angelis e con Enzo Cannavale e Agostina belli. Narrava la storia di una ragazza romana col sogno di diventare modella che incontra e si innamora di un bellissimo principe.

Come ogni favola che si rispetti, anche qui il lieto fine era assicurato: Teresa (questo il nome della protagonista interpretata da Ambra), e il suo amato si sposano dopo aver superato mille ostacoli. All’epoca i fan di Ambra attesero con ansia l’uscita del film che vedeva per la prima volta la loro beniamina nelle vesti di attrice.

In effetti, quella pellicola ha portato molta fortuna all’ex star di Non è la Rai e la sua è stata davvero una “favola” a lieto fine.