Amici 20, nel corso della sesta puntata c’è stato un vero ballottaggio choc: chi è stato l’eliminato di questo nuovo appuntamento? Scopriamolo!

Sabato sera, 1 Maggio, è andata in onda la sesta puntata del talent show Amici di Maria De Filippi. La ventesima edizione si avvicina alla finalissima, prevista tra poche puntate. La puntata è stata registrata oggi pomeriggio e sul web sono già presenti le prime anticipazioni. Possiamo già anticiparvi che nella prossima puntata ci sarà un’eliminazione choc. Uno dei pezzi da novanta del programma, infatti, ha abbandonato la trasmissione.Chi e, quindi, l’eliminato di questa puntata? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Amici 20 sesta puntata: chi sarà eliminato

La puntata di Amici 20, in onda sabato 1° maggio 2021, come al solito, ha regalato dei momenti davvero incredibili. A partire dalla prima eliminazione fino all’ultima, il talent show ha regalato delle emozioni inaspettate. Come altrettanto lo è stato anche il ballottaggio. Qui, infatti, sono andati ben tre ballerini: Serena, Alessandro e Samuele. La prima a salvarsi è stata Serena. Il ballottaggio per l’eliminazione sarà dunque tra Alessandro e Samuele, due pezzi da novanta del programma. Chi dei due, quindi, ha dovuto dire “addio” al talent ad un passo dalla finale? Purtroppo, il simpaticissimo Samuele Barbetta!

Samuele era uno dei candidati per la vittoria finale della categoria ballo. Il suo genio artistico ha sempre impressionato sia il pubblico che gli addetti ai lavori. Proprio per questo motivo, la sua eliminazione ha mandato nello sconforto molte persone. Anche Alessandro è uno dei protagonisti della categoria ballo, anzi, forse è proprio uno dei più completi. Al momento, però, la categoria ballo sembra avere una sola leader, Giulia Stabile. La ballerina ha vinto nuovamente il premio Tim. Giulia potrebbe seriamente vincere la ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Vi aspettavate venisse eliminato Samuele?