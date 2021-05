Emma Marrone: “Do tutto il mio sostegno a Fedez”, in tanti si sono schierati dalla parte del rapper dopo il discorso al concerto del 1 maggio.

Sono tanti i volti noti del mondo della musica e dello spettacolo che, dopo il discorso sul palco del concerto del Primo Maggio, hanno mostrato pubblicamente il loro sostegno a Fedez. Il rapper si è lasciato andare ad un lungo discorso, terminato con un duro attacco alla Lega, con tanto di nomi e cognomi, in merito alla Ddl Zan. E sono stati tantissimi i vip e i colleghi che hanno fatto sentire la propria vicinanza a Fedez dopo il suo intervento. Tra questi anche Emma Marrone, che attraverso le sue stories Instagram si è schierato nettamente dalla parte del rapper. Ecco le sue parole.

Emma Marrone sostiene pubblicamente Fedez dopo il discorso al concerto del 1 maggio

Un monologo fortissimo, quello di Fedez sul palco del Concertone del Primo Maggio. Il rapper ha continuato la sua battaglia a favore della legge contro l’omofobia, attaccando senza mezzi termini la Lega e la Rai, che ha ritenuto il suo intervento “inopportuno”. Dopo le sue parole, in tanti si sono schierati dalla sua parte pubblicamente. A partire dalla moglie Chiara Ferragni, super fiera ed orgogliosa del marito. Da Michele Bravi a Ermal Meta, da Costantino della Gherardesca a Mahmood, fino a Vasco Rossi: tantissimi gli artisti che hanno appoggiato pubblicamente le idee di Fedez. Tra questi anche Emma Marrone, che attraverso le sue stories di Instagram ha mostrato pieno sostegno al rapper:

“Do tutto il mio sostegno a Fedez, lo stesso che avrei voluto ricevere io tutte le volte che in questi anni mi sono esposta mettendoci la faccia e mi è stato detto dai politici “pensa a cantare”, scrive la cantante. Il messaggio è stato repostato sul suo profilo da Fedez , che ha ringraziato Emma come tutti gli altri artisti che si sono esposti a suo favore.