Amici 20, Samuele è l’eliminato della settima puntata: le prime parole subito dopo, cosa ha detto il ballerino.

Amici di Maria De Filippi da anni riscontra grande apprezzamento, e soprattutto un certo seguito, tanto da posizionarsi sicuramente tra i programmi più visti e seguiti in assoluto. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria vissuta dal nostro Paese e da tutto il mondo, per la diffusione del Coronavirus, ci sono stati vari cambiamenti, questo per evitare che i ragazzi, ballerini e cantanti, possano avere contatti esterni.

Il Serale ci sta riservando grandi sorprese, tra emozionanti momenti, scontri che non mancano mai, in particolare tra gli insegnanti, che sembrano essere decisamente agguerriti, e performance dei ballerini e cantanti meravigliose. Ieri sera, sabato 1 maggio, è andata in onda la settima puntata. Purtroppo, tra l’amarezza del pubblico, Samuele è stato l’eliminato. Subito dopo, intervistato da Witty, ha riportato i suoi pensieri.

Samuele è l’eliminato della settima puntata di Amici: le prime parole

Ieri sera, sabato 1 maggio, è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Un appuntamento iniziato all’insegna del divertimento, con uno scoppiettante balletto che ha visto protagonisti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e Arisa con Lorella Cuccarini. In seguito, è iniziata la gara tra le squadre.

Ad essere eliminato, è stato Samuele Barbetta, che si è trovato al ballottaggio finale con Alessandro. Subito dopo, intervistato da Witty, ha manifestato i suoi pensieri: “Mi sento spaesato, dispiaciuto sì, ma forse devo ancora realizzare e in realtà credo di dover realizzare sia l’entrata qui dentro e poi realizzare anche l’uscita. Credo quindi che ritroverò tutto in un colpo solo. Entrare qui dentro è stato molto difficile all’inizio, però ho trovato delle persone che condividevano un po’ le mie stesse difficoltà e ci siamo fatti forza.”

Samuele ha avuto anche delle parole per Maria De Filippi, che l’ha sempre sostenuto: “Maria per prima ha visto qualcosa e mi ha sempre spinto, a cercare di esprimermi in totale libertà”. Il ballerino ha detto che grazie alla conduttrice è riuscito ad arrivare a tante persone, e ha augurato ai suoi compagni di avventura di poter trovare la giusta strada, augurando, anche a se stesso, di perdonarsi di più.