Anticipazioni della puntata de L’isola dei Famosi di Lunedì 3 Maggio: cosa accadrà stasera? Colpi di scena, sorprese e molto altro ancora.

Siamo giunti al Lunedì, il primo di questo mese di Maggio. Ed anche stasera, come consueto, andrà in onda un nuova appuntamento con L’Isola dei Famosi. A distanza di pochissimi giorni dall’ingresso effettivo di Ignazio Moser nel cast dell’adventure reality, la splendida Ilary Blasi sarà al timone di una puntata davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: per tutto quello che accadrà nel corso della diretta. Sia chiaro, al momento, non ci sono ancora anticipazioni ufficiali. Molto probabilmente, le riceveremo nel corso della giornata. Fatto sta che, senza alcun dubbio, verranno affrontati una serie di argomenti. Quali? Scopriamoli!

Cosa succederà, quindi, nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 3 Maggio? Come dicevamo precedentemente, di anticipazioni ufficiali, almeno fino a questo momento, non ce n’è ombra. Siamo certi, però, che accadranno numerose cose. Scopriamone alcune!

L’Isola dei Famosi, anticipazioni di Lunedì 3 Maggio: cosa accadrà in diretta?

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso di questa settimana: una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. A partire dalle ore 21:45 su Canale 5, la splendida Ilary Blasi sarà al timone del quattordicesimo appuntamento. Cosa accadrà, però? Appurato che, ormai, i giochi sono fatti e che, dopo l’ingresso di Ignazio Moser, non sembrerebbero essere previsti nuovi ingressi, cosa accadrà stasera?

Purtroppo, come dicevamo precedentemente, non abbiamo anticipazioni ufficiali su quello che accadrà nel corso della puntata di questa sera, Lunedì 3 Maggio, a L’Isola dei Famosi. Senza alcun dubbio, come al solito, sarà un appuntamento imperdibile. Perché? La risposta è piuttosto semplice: non soltanto assisteremo all’ingresso in studio di Drusilla Gucci ed Elisa Isoardi, ma anche perché, per la prima volta in assoluto, accadrà qualcosa di clamoroso. Ovviamente, non mancheranno affatto nuove nomination, l’esito del televoto e, senza alcun dubbio, discussioni nel gruppo.

Insomma, una puntata davvero imperdibile. E noi, come sempre, non vediamo l’ora di poterla gustarla. Secondo voi, cosa indosserà stasera Ilary Blasi. Una cosa è certa: sarà bellissima come sempre!