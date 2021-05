Chiamami ancora amore è la nuova serie tv dei canali Rai, ma cosa sappiamo? Dalla trama al cast: tutte le curiosità della fiction.

Dopo Mina Settembre, Lolita Lobosco ed altre straordinarie serie tv, è tempo di un nuovo progetto davvero interessante. A partire da questa sera, infatti, il pubblico italiano avrà la possibilità di visionare una nuova serie televisiva davvero incredibile. Intitolata “Chiamami ancora amore”, la miniserie si propone di raccontare la storia di una coppia, che, sull’orlo di una crisi, fa di tutto per ripristinare il loro rapporto. In realtà, dietro a questo loro allontanamento, però, si nasconde ben altro. Una trama davvero interessante, c’è da ammetterlo. Ma scopriamo qualche cosa in più.

Vi anticipiamo: quello raccontato poco fa, è una sorta di “plot”. Siete curiosi di scoprire cosa vedremo a partire da questa sera in “Chiamami ancora amore”? E, soprattutto, siete curiosi di sapere il cast e qualche curiosità un più? Ci pensiamo noi.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chiamami ancora amore: cast, puntate e trama

A partire da questa sera, Lunedì 3 Maggio, quindi, su Rai Uno, verrà trasmessa una nuova serie televisiva, “Chiamami ancora amore”. Composta da ben sei episodi, ogni settimana ne verranno mandati in onda due, la miniserie si propone come un’ottima compagnia per il pubblico italiano. Cosa sappiamo, però, esattamente su di essa? Procediamo per gradi. E scopriamo dapprima la trama.

Anna, interpretata da Greta Scarano, è un paramedico ed è sposata con Enrico, interpretato da Simone Liberati. I due sono convolati a nozze circa undici anni fa. Purtroppo, però, la donna è arrivata ad un punto di rottura. Tanto che, prima di accompagnare suo figlio all’allenamento di calcio, scrive un’email a suo marito per comunicargli la sua immediata partenza. Enrico, però, scopre le intenzione di sua moglie. Ed insieme, quindi, decidono di recuperare i cocci della loro famiglia. Ci riusciranno? Non lo sappiamo. Fatto sta che, per farlo, i due si faranno aiutare dall’assistente sociale Rosa Puglisi, interpretata da Claudia Pandolfi. È proprio lei che, infatti, porterà a galla tutto ciò che si nasconde dietro la crisi della coppia.

Una trama piuttosto interessante ed avvincente, c’è da ammetterlo. Ma da chi è composto il cast? Oltre a Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi, che sono i protagonisti principali, ci saranno altrettanti attori straordinari. A partire, quindi, da Silvia Gallarano, sorella di Enrico, fino a Lorenzo Gioielli, padre di Anna, e Liliana Fiorelli.

Dov’è stata girata la serie Tv e come rivedere le repliche?

Siete curiosi di saperne di più, ma non potete vedere la prima puntata? Niente paura! Le repliche della nuova serie tv sono possibili su Rai Play.

Infine, ultima curiosità: sapete dove è stata girata? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la serie tv sia stata girato a Bracciato e i suoi dintorni.

Voi seguirete la prima puntata? Noi decisamente si. Anzi, non vediamo l’ora.