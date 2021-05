Elisa Isoardi conquista tutti a L’Isola dei famosi con un look strepitoso: qual è il prezzo, non immaginereste mai.

Ieri sera, lunedì 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, che vede il timone, quest’anno, di Ilary Blasi. La conduttrice è accompagnata in questa nuova avventura da tre opinionisti, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Un’edizione che è stata attraversata già da tanti colpi di scena; a spiazzare letteralmente, l’uscita di alcuni naufraghi che hanno dovuto abbandonare L’Honduras per motivi importanti.

Anche la bella Elisa Isoardi, come ormai è noto, è stata costretta ad abbandonare il reality, per problemi di salute, dato che le è stato detto di doversi sottoporre a maggiori controlli in Italia. Ritornata, la conduttrice soltanto ieri ha fatto il suo primo ingresso in studio. Un ingresso meraviglioso, Elisa Isoardi ha sfoggiato un look super luminoso: ma conoscete il prezzo?

Elisa Isoardi, super elegante a L’Isola dei famosi: qual è il prezzo del suo look?

E’ ritornata in Italia, dopo essere stata costretta ad abbandonare L’Isola dei famosi, per doversi sottoporre a maggiori controlli medici. Elisa Isoardi, soltanto ieri, ha fatto il suo ingresso in studio. Un ingresso che ha lasciato tutti senza parole, dato che la conduttrice è arrivata sfoggiando un abito bellissimo, e molto luminoso.

Elisa ha riportato la foto della serata di ieri, lunedì 3 maggio, mostrando a tutti i particolari del suo look. L’elegante vestito indossato, ricamato, è di Elisabetta Franchi, e il prezzo dovrebbe essere di circa 1369 euro. Le scarpe sono di un colore chiaro, di Casadei.

Elisa Isoardi è entrata in studio incantando il pubblico presente, e i telespettatori. Il suo look luminoso non è passato inosservato, e per la bella conduttrice sono arrivati tantissimi complimenti.