Buongiorno mamma, anticipazioni quarta puntata del 12 Maggio: Guido è sempre più deciso, ma cosa starà organizzando Agata?

È la serie televisiva del momento, Buongiorno mamma. A distanza di pochissime settimane dalla fine di “Svegliati amore mio” con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, Raoul Bova è il protagonista indiscusso di un nuovo progetto davvero incredibile. Ispirato liberamente ad una storia vera, la serie televisiva sta conquistando davvero tutti. E lo testimoniano, infatti, i veri e propri record di ascolti che, fino a questo momento, le puntate stanno registrando.

Stasera, Mercoledì 5 Maggio, andrà in onda la terza puntata di Buongiorno Mamma. E, come raccontato anche in un nostro articolo, sembrerebbe proprio che sarà davvero imperdibile. E ricca di colpi di scena. Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà nella quarta puntata? Mercoledì 12 Maggio, infatti, andrà in onda un nuovo appuntamento, ma cosa succederà? Scopriamo insieme alcune anticipazioni.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Anticipazioni Buongiorno mamma del 12 Maggio, cosa accadrà nella quarta puntata?

Questa sera, quindi, andrà in onda la terza puntata di Buongiorno Mamma. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa accadrà, però, nell’appuntamento prossimo? Mercoledì 12 Maggio, come dicevamo precedentemente, andrà in onda il quarto appuntamento della serie televisiva con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e tantissimi altri straordinari attori, ma cosa accadrà esattamente? Siete proprio curiosi di sapere alcune anticipazioni? State tranquilli, ci pensiamo noi!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Guido sia sempre più deciso a capire cosa nasconda Agata. Sembrerebbe, infatti, che la giovanissima donna abbia a che fare con la sua famiglia. E, quindi, vuole realmente capire cosa si nasconde davvero. Dal canto suo, però, la ragazza sta tentanto in tutti i modi di organizzare una festa a sorpresa per il suo compleanno: ci riuscirà? Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che Francesca sarà sempre più consapevole della sua attrazione nei confronti di Armando. E che, invece, Sole riceverà delle attenzioni “particolari” da Federico. Cosa succederà ancora?

Un appuntamento imperdibile, quindi. Prima di questo, però, non dimenticate quello di stasera: stesso orario e, soprattutto, stesso canale.