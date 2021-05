Fabrizio Moro ha ricevuto una notizia fantastica: una grande soddisfazione per l’amatissimo cantante.

Negli ultimi tempi l’amato cantante è stato impegnato in un nuovo progetto, Fabrizio Moro ha dato vita ad un film, dal titolo ‘Ghiaccio’. Proprio a fine febbraio 2021, ha annunciato la fine delle riprese, con un messaggio social, in cui ha riportato nel post pubblicato, una foto insieme a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del film.

Ora, sempre sui social, Moro ha condiviso con i suoi migliaia di follower una notizia bellissima, che rappresenta per lui una grande soddisfazione, tanto da ricevere numerosi i complimenti da parte di tutti i suoi seguaci.

Notizia meravigliosa! Fabrizio Moro l’ha svelato sui social: cosa è accaduto

Come abbiamo anticipato, Fabrizio Moro ha da qualche mese terminato le riprese del suo film ‘Ghiaccio’, e ha riportato la notizia del termine del progetto proprio sui social. E anche da qualche ora, proprio sui social, sul canale instagram, ha pubblicato un post bellissimo, pieno di soddisfazione.

“Ho due grandi soddisfazioni e un ringraziamento speciale per questo ‘disco d’oro’…’Il senso di ogni cosa’ è volata in alto, semplicemente grazie al vostro passaparola, e alle vostre condivisioni, e io non posso che ripetervi nuovamente grazie. Con tutti il cuore, mi mancate tanto”, ha scritto in basso l’artista.

Una meravigliosa notizia! Come avete ben potuto capire, ‘Il senso di ogni cosa‘ è divenuto disco d’oro. Per questo, Fabrizio Moro ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo traguardo, attraverso passaparola e condivisioni. E Noi non possiamo fare altro che mandare all’artista i nostri migliori auguri, e che la sua musica continui a ‘vivere’ nei nostri cuori, e ad abbracciare i nostri corpi.