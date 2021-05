Su Instagram, William e Kate hanno appena annunciato ai loro seguaci un’incredibile novità in arrivo: fantastica sorpresa, da non credere!

Con un profilo social che conta più di 12 milioni di followers, William e Kate entrano di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram. Con un canale attivissimo, la coppia reale è sempre solita aggiornare e condividere ogni cosa con il suo adoratissimo pubblico. Lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, attraverso un brevissimo video in cui si mostrano sorridenti e felici, il duca e la duchessa di Cambridge non hanno affatto potuto fare a meno di annunciare una clamorosa novità in arrivo. Avete letto proprio bene: nella vita di William e Kate, infatti, sembrerebbe stare accadendo qualcosa davvero di straordinario. Di che cosa parliamo esattamente?

Proprio pochissimi istanti fa, William e Kate sono intervenuti sul loro canale social ufficiale. Ed hanno annunciato al loro pubblico un’incredibile novità in arrivo. Siete curiosi di saperne di più? Vi diciamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, il loro pubblico, in un vero e proprio batter baleno, è esploso di gioia. Ecco a voi tutti i dettagli.

William e Kate, fantastica novità in arrivo: è stato appena annunciato

“Meglio tardi che mai”, sono proprio queste le esatte parole che, a corredo del loro ultimissimo video, William e Kate hanno utilizzato per annunciare al loro pubblico un’incredibile novità in arrivo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi accontentiamo immediatamente. Da come scritto nel continuo di questo messaggio, il duca e la duchessa di Cambridge sono approdati su Youtube. Avete letto proprio bene: la coppia reale ha allargato i propri confini. Ed ha aperto un proprio canale Youtube.

Non sappiamo cosa accadrà e, soprattutto, di che cosa parleranno su questo canale Youtube. Fatto sta che la novità in arrivo, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e felici tutti i loro sostenitori. In un vero e proprio batter baleno, infatti, l’annuncio a sorpresa è stato bombardato di likes e commenti.

Cosa aspettate? Nella bio su Instagram c’è il link al quale iscriversi.