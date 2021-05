Dopo Aka7even, è Giulia la seconda finalista di Amici: avete visto la reazione di Sangiovanni? Impossibile non averla notata.

In attesa di poter scoprire chi sarà il vincitore di questa ventesima edizione di Amici, nel corso della puntata di Sabato 8 Maggio sono stati decretati i suoi finalisti. Il primo a poter indossare la maglia dorata e ad accedere direttamente all’ultima puntata, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato proprio Aka7even. A fine della prima manche, infatti, è stato proprio il giovanissimo cantante campano ad essere il preferito dei giurati.

Dopo di lui, però, è toccato proprio a Giulia Stabile esultare. Con ben due voti su tre, Giulia Stabile ha raggiunto Aka7even in finale. È proprio lei, infatti, la seconda finalista di questa ventesima edizione. Come l’avrà presa, però, Sangiovanni? Se, come raccontato, Anna Pettinelli ha avuto una reazione di gioia e di vittoria dinanzi al traguardo del “suo” cantante, come avrà reagito Sangiovanni a questa splendida notizia? Scopriamolo!

Giulia Stabile seconda finalista di Amici: la reazione di Sangiovanni

È proprio la talentuosa e bravissima Giulia Stabile a vestire la maglia da finalista di Amici. Come ha reagito, però, Sangiovanni a questa splendida notizia? I due, lo sappiamo benissimo, sono legati da un sentimento puro e genuino. È proprio per questo motivo che la reazione del cantante non poteva che essere dettata dallo stesso spirito. Appena scoperto che la sua fidanzata è stata eletta come seconda finalista, non soltanto si è alzato in piedi, ma si è anche commosso.

Si, avete letto proprio bene: appena Sangiovanni ha appreso che Giulia è andata diritta in finale è scoppiato in lacrime. D’altra parte, è più che comprensibile una reazione del genere. In una coppia, lo sappiamo benissimo, è normale gioire delle vittorie del proprio partners. Anche Giulia, dal canto suo, ha avuto un immediato pensiero per il suo ragazzo. Prima di raggiungere Aka7even, la romana è corsa tra le braccia di Sangiovanni.

Siamo giunti alle battute d’arresto di questa ventesima edizione di Amici, ma secondo voi chi vincerà?