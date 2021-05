Giulio Pretelli, è stato svelato finalmente il sesso del suo primo bebè: sarà un maschietto o una femminuccia? Immensa gioia per mamma e papà.

Era il momento che più aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Proprio in queste ore, come testimoniato anche dalle Instagram Stories di Giulia Salemi, si sta tenendo il baby shower del primo bebè di Giulio Pretelli e della sua bellissima compagna. Sappiamo benissimo che il fratello minore di Pierpaolo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta per diventare padre per la prima in assoluto. Ed è proprio per questo motivo che, proprio poco fa, la giovanissima coppia ha scoperto il sesso del frutto del loro amore. Cosa sarà, quindi, un maschietto o una femminuccia?

Come senza alcun dubbio ricorderete, Pierpaolo Pretelli ha saputo di stare per diventare zio proprio nel casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni prima della grandissima finale, durante la quale l’ex velino di Striscia la notizia si è classificato al secondo posto, il modello ha appreso questa fantastica notizia. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: diventerà zia di una splendida bambina o di un piccolo campione?

Giulio Pretelli, svelato il sesso del bebè: che gioia per la coppia!

Con la sua immensa simpatia e bontà d’animo, Giulio Pretelli ha conquistato tutti in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che la notizia di stare per diventare papà è stata accolta più che positivamente da tutti noi. Siete curiosi, però, di sapere il sesso del suo primo bebè? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio il diretto interessato. Proprio in queste ultime ore, infatti, si è tenuto il baby shower. E la giovanissima coppia, quindi, ha avuto la possibilità di scoprire

Il primo figlio di Giulio Pretelli e della sua bellissima compagna, quindi, sarà un maschietto o una femminuccia. Scopriamolo insieme.

Fiocco rosa in casa Pretelli. Il giovanissimo Giulio e la sua fidanzata diventeranno genitori di una piccola principessa. Tantissimi auguri alla coppia. Ed, ovviamente, ai suoi zii e nonni!