Veronica Peparini in uno scatto del passato: è bellissima, come sempre, con il suo look super strepitoso!

La stiamo ammirando in veste di maestra di danza ad Amici di Maria De Filippi, dove, nel talent, Veronica Peparini sta accompagnando i suoi allievi, ormai arrivati alla fase Serale. Sappiamo, questa sera, sabato 8 maggio, ci sarà la tanto attesa semifinale; nella squadra capitanata proprio dalla Peparini insieme con Anna Pettinelli, sono rimasti Aka7even e Giulia Stabile, dato che Samuele, l’allievo della maestra di ballo, è stato eliminato la scorsa settimana.

La Peparini sono diversi anni che insegna nella scuola più amata e spiata d’Italia; il suo talento è conosciutissimo, ma anche la sua bellezza, non passa assolutamente inosservata. Su instagram, andando a curiosare, è emersa una foto del passato: vi ricordate com’era prima? Aveva un look diverso, ma era pur sempre meravigliosa!

Veronica Peparini conquista: spunta lo scatto del passato, com’era anni fa

Oggi, sabato 8 maggio, avremo modo di vederla per ben due volte in televisione; oltre, ovviamente a vederla in veste di maestra di ballo ad Amici, nella puntata di questa sera, nel pomeriggio, la bella Veronica Peparini sarà presente con Anna Pettinelli, a Verissimo, dove le due insegnanti si racconteranno ai microfoni di Silvia Toffanin.

Veronica, sappiamo, ha un talento immenso, e su instagram , è possibile vedere diversi video, in cui la maestra di danza, mostra performance spettacolari. Non solo, proprio sul suo profilo, andando a curiosare, è anche emersa una foto del passato. Osservate bene lo scatto in basso, la Peparini si mostra con un look diverso, ma è davvero bellissima, proprio come oggi.

La foto è stata pubblicata diversi anni fa, la data di pubblicazione risale al 2012, e quindi, è passato qualche anno. Ma la maestra sembra non essere affatto cambiata: è davvero un incanto!