Attraverso il suo canale social ufficiale, Gaia ha annunciato una straordinaria novità in arrivo: che sorpresa fantastica, non vediamo l’ora!

Senza alcun dubbio, tutti la ricorderete. Stiamo parlando proprio di lei: Gaia Gozzi. Ex vincitrice di Amici, la giovanissima cantante è una delle voci più amate ed apprezzate di tutto il panorama musicale nostrano. Entrata a far parte di questo mondo diversi anni fa quando, per la prima volta in assoluto, ha preso parte ad X-Factor, Gaia ha cavalcato la cresta dell’onda subito dopo aver partecipato e vinto la diciannovesima edizione di Amici. È proprio subito dopo la sua vittoria nel talent di Maria De Filippi che la giovane Gozzi ha conquistato davvero tutti. Dapprima con il “Chega” ed, in seguito, con “Cuore amaro” e tantissimi altri successi, la cantante ha saputo ampiamente dimostrato il suo talento.

Leggi anche –> Gaia a Sanremo 2021, arriva un messaggio inaspettato: le splendide parole arrivano proprio da lui

Reggetevi forte, però: dopo il successo a Sanremo, Gaia Gozzi ha annunciato una straordinaria novità in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Gaia Gozzi, incredibile novità in arrivo: che notizia fantastica!

L’annuncio spettacolare è stato qualche ora fa sul suo canale social ufficiale. E, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato la reazione dei suoi sostenitori. Recentemente, vi abbiamo parlato di uno splendido gesto che Gaia Gozzi ha deciso di compiere con il suo vestito indossato a Sanremo. Adesso, invece, vi racconteremo della splendida novità che l’ex vincitrice di Amici ha annunciato sul suo canale social ufficiale.

Attivissima sul suo canale social, Gaia Gozzi è solita intrattenere il suo pubblico social con tutto quelle che le succede. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando ha condiviso con loro un annuncio davvero sensazionale. Di che cosa parliamo esattamente? Guardate un po’ qui:

Avete letto proprio bene: a partire da Venerdì 14 Maggio sarà disponibile il nuovo singolo di Gaia Gozzi. In collaborazione con il grandissimo Sean Paul, l’ex cantante di Amici si appresta a far ballare e divertire tutti i suoi sostenitori. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo. Voi? Benissimo: pre-ordinatelo! Non ve ne pentirete affatto, ne siamo certi!