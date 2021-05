Isola dei Famosi, durissimo provvedimento nei confronti di un naufrago: drastica decisione della produzione, cos’è successo esattamente.

Tra pochissime ore, andrà in onda un nuovo ed imperdibile appuntamento con L’Isola dei Famosi. Bella più che mai, Ilary Blasi sarà al timone di una nuova puntata dell’adventure reality. Cosa succederà stasera? Sembrerebbe davvero di tutto! Manca poco meno di un mese alla grandissima finale di questa quindicesima edizione, eppure sembrerebbe proprio che i colpi di scena non abbiano assolutamente intenzione di placarsi. L’ultimo, ad esempio, lo abbiamo potuto constatare nel corso del daytime di oggi, Lunedì 10 Maggio. In onda su canale 5, la striscia quotidiana ha mostrato il duro provvedimento che la produzione ha deciso di prendere nei confronti di un naufrago.

“Ha infranto volutamente il limite”, recita la comunicazione che il gruppo ha dovuto leggere. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, chi è il destinatario di questo provvedimento e qual è la punizione?

L’isola dei Famosi, duro provvedimento per un naufrago: cos’è successo

Il datyime de L’isola dei famosi andato in onda oggi, Lunedì 10 Maggio, c’è da ammetterlo, ha mostrato delle immagini davvero inedite. Non facciamo soltanto riferimento alla lite piuttosto accesa scoppiata tra Francesca Lodo ed Andrea Cerioli appena terminata la diretta scorsa, ma anche il duro provvedimento che la produzione ha deciso di prendere nei confronti di un naufrago. Di chi parliamo? Di Roberto Ciufoli! Come mostrato dalle immagini, infatti, si vede chiaramente che l’attore e comico romano, in piena notte, ha oltrepassato la linea che divide la spiaggia degli arrivisti da quella dei primitivi per raccogliere qualche cosa. Un gesto proibito, quindi. E che, com’è giusto che sia, è stato prontamente punito.

“Ieri un naufrago ha volontariamente infranto il divieto di oltrepassare la separazione tra Arrivisti e Primitivi, per cui sarà decurtata l’intera razione settimanale di riso”, recita il provvedimento, letto da Fariba, Isolde e lo stesso Roberto. Provocando, ovviamente, il malumore di tutti i presenti. Ed, in particolare, della Kostner.

Così come era accaduto per Angela Melillo, anche Roberto Ciufoli ha ricevuto un duro provvedimento. Cosa avreste fatto?