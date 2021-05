Gianni Morandi rivela su Instagram come sta la sua mano adesso: l’11 marzo il cantante era rimasto vittima di un incidente domestico.

E’ stato davvero un periodo difficile per Gianni Morandi: l’amatissimo cantante che ancora oggi fa sognare il pubblico con le sue canzoni, è stato vittima di un incidente lo scorso 11 marzo che gli ha provocato danni piuttosto consistenti. Tutto accadde mentre era intento a bruciare delle sterpaglie nel giardino della sua casa a San Lazzaro di Savena.

Gianni riportò ustioni a mani e gambe che gli sono costati ben venticinque giorni di ricovero durante i quali, appena fu in condizioni di poterlo fare, non mancò di ringraziare via social tutti coloro che gli avevano mostrato vicinanza e sostegno. Con tanta forza e tanto ottimismo, in questi due mesi Morandi ha intrapreso un percorso di recupero fatto di fisioterapia.

Come aveva spiegato lui stesso via social, “Le altre parti ustionate sono guarite quasi completamente: mano sinistra, ginocchia, gomiti, glutei, orecchio sinistro, centro schiena”. L’unica a dargli ancora problemi è la mano destra che il cantante mostra ancora bisognosa di cure. Proprio in queste ore, ad una fan che chiedeva come stesse l’arto e quando tornerà a cantare e suonare, Gianni ha spiegato come stanno le cose.

Gianni Morandi, quando potrà tornare a cantare: la verità

In effetti, la mano appare ancora notevolmente gonfia e rossa e in parte bendata. Oltre a tanti personaggi del mondo dello spettacolo come Jovanotti, anche tante persone comuni si sono preoccupate per le condizioni di salute di Gianni Morandi. Ad un utente che ha chiesto quando sarà possibile vederlo di nuovo sul palco, ha spiegato che il traguardo non è ancora vicinissimo: “La mano ha bisogno di molto tempo, tanta fisioterapia, ci vuole tempo e pazienza”.

“Da qualche giorno ho cominciato a correre. I medici mi hanno consigliato di muovermi, di non stare sempre fermo sul divano. Io faccio molti esercizi tutti i giorni e adesso faccio anche qualche km a piedi”, ha poi aggiunto.

Rinnoviamo l’in bocca al lupo a Gianni Morandi e complimenti per la forza e la determinazione dimostrati in un periodo così difficile.