Nella puntata de Il Punto Z in onda domani su Mediaset Play, Tommaso Zorzi accoglierà due ospiti davvero molto amati: fan in delirio!

Procede a gonfie vele l’esperienza di Tommaso Zorzi come conduttore de Il Punto Z, programma trasmesso da Mediaset Play ogni mercoledì sera alle 20:45. Il salotto di approfondimento dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi ha visto alternarsi tanti ospiti amatissimi dal pubblico: ex protagonisti del GF Vip 5 come Francesco Oppini e Giulia Salemi, personaggi legati ai concorrenti de L’Isola come Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser, e via telefono tanti conduttori importanti come Alessia Marcuzzi, Mara Venier e la stessa Ilary Blasi.

E domani sera? Chi siederà di fronte all’opinionista e risponderà alle sue “scomode” domande? Stavolta si tratta addirittura di una coppia!

Il Punto Z, chi sono i super ospiti di domani sera

I due ospiti previsti per domani 12 maggio sono una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne: lei, bellissima e molto dolce, è un’influencer di successo e lui è stato uno dei protagonisti insieme a Zorzi dell’ultima edizione del GF Vip. Avrete certamente capito che stiamo parlando di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni! Quest’ultima ha da poco pubblicato un libro in cui racconta lati di sé molto privati mentre Andrea ha ripreso il suo lavoro di dj in attesa di rivederlo in qualche altro programma tv.

Sarà sicuramente una puntata da non perdere perché Tommaso saprà tirare fuori il meglio dai suoi ospiti che in questo caso sono anche suoi amici. Ricordiamo infatti che l’ex tronista e l’influencer milanese hanno condiviso la lunga esperienza del GF Vip e in questi mesi sono apparsi più volte insieme sui social. Inoltre, per ammissione dello stesso Zorzi, tra gli ex compagni d’avventura con cui mantiene i contatti c’è proprio Andrea.

Vedremo cosa verrà fuori da questa intervista, non perdetevi l’appuntamento con Il Punto Z domani sera!