L’inviata de Le Iene, Nina Palmieri appare in uno scatto del passato: impossibile non riconoscerla con il suo sorriso.

Le Iene è un programma di intrattenimento e di informazione, che ci fa compagnia con un doppio appuntamento settimanale. In ogni puntata sono numerosi i servizi mandati in onda, grazie al duro lavoro degli inviati, che attraverso la loro ricostruzione, mostrano importanti questioni.

Nina Palmieri fa parte anche lei della grande famiglia de Le Iene; la sua carriera è pienissima, infatti, l’inviata, prima di entrare a far parte del programma, ha intrapreso importanti lavori. Amata, apprezzata, e seguitissima sui social, Nina, proprio qui, condivide spesso immagini che riguardano la sua vita privata e professionale. Andando a curiosare, è emersa una foto del passato: osservate bene, è meravigliosa, non trovate?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Nina Palmieri, spunta lo scatto di qualche anno fa: stesso sguardo e magnifico sorriso

Nina Palmieri fa parte della famiglia de Le iene, l’inviata da anni è presente nel programma rivestendo questo importante ruolo, dare informazione ai cittadini, attraverso i vari servizi mandati in onda. La sua popolarità è cresciuta molto, e così anche i suoi follower sono aumentati.

Amata e apprezzata, sui social, gli utenti non mancano di farle tantissimi complimenti, riportandoli in basso alle foto da lei pubblicate. Proprio sul suo profilo instagram, andando a curiosare, è emersa una foto del passato. Come potete osservare, si tratta di uno scatto di qualche anno fa: “Dopo la maschera di ieri mi sono svegliata così, con 16 anni di meno. Miracoli D’estetica!“, ha scritto in basso all’immagine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Nina Palmieri (@ninadettaquella)



Si tratta di uno scatto pubblicato nel 2018, e come l’inviata ha scritto, la foto risale a 16 anni prima. E’ evidente che, Nina Palmieri non sembra affatto cambiata, mostra un sorriso meraviglioso, che illumina ancora di più il suo bellissimo viso.