Isola dei famosi, Elisa Isoardi si presenta in studio super colorata: qual è il prezzo del suo look?

L’Isola dei famosi non manca certo di entusiasmo, tra forti momenti di discussione e colpi di scena, che spiazzano il pubblico. In queste puntate andate in onda, fino ad oggi, abbiamo visto non solo l’eliminazione dei primi naufraghi, ma anche di nuovi ingressi, ma non sono mancati i ritiri, diversi, a causa di problemi di salute. L’ultimo è stato quello di Ubaldo Lanzo, costretto ad abbandonare per doversi sottoporre a cure mediche.

Nella puntata andata in onda ieri sera, 10 maggio, in studio è arrivata anche Elisa Isoardi, anche lei costretta ad abbandonare per motivi di salute: la bella ex naufraga si è mostrata in tutta la sua bellezza, sfoggiando un abito super colorato: siete curiosi di scoprire il prezzo del suo vestito? Ve lo sveliamo noi!

Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfoggia un look super colorato: il prezzo del vestito vi stupirà

Nella puntata andata in onda ieri de L’Isola dei famosi, in studio erano presenti molti dei naufraghi che sono stati eliminati, ed alcuni costretti a tornate in Italia per motivi di salute. Anche Elisa Isoardi era presente, e più volte, nel corso della diretta, ha manifestato il suo pensiero, avendo vissuto l’esperienza in Honduras.

Ieri sera, la conduttrice ha sfoggiato un look super colorato, che non poteva passare inosservato all’occhio attento dei telespettatori. Ma vi chiediamo, sapete il costo del suo abito? A quanto pare, la Isoardi ha indossato un vestito firmato Elisabetta Franchi, come anche nelle precedenti dirette. Il prezzo di questo abito è di 530,00 euro.

Un modello particolare, di un colore forte e acceso, con in aggiunta accessori che hanno reso il suo look meraviglioso: Elisa Isoardi è apparsa in tutta la sua eleganza e semplicità.