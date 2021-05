David Di Donatello, Sophia Loren vince il premio come miglior attrice protagonista: “Senza cinema non vivo”, il discorso da brividi.

Ieri sera, è stata svolta la serata dedicata al David Di Donatello, il riconoscimento cinematografico italiano più prestigioso a livello nazionale. Una serata trasmessa su RaiUno, che ha visto protagonista importanti artisti del mondo del cinema.

Carlo Conti al timone dell’evento, ha portato avanti la cerimonia che ha visto al centro dell’attenzione attori, attrici e registi. Sono state numerose le candidature, e come sappiamo, Sophia Loren, ha vinto il premio come miglior attrice protagonista del film La vita davanti a sè. L’attrice è salita sul palco, e il suo discorso ha emozionato tutti.

David Di Donatello, Sophia Loren miglior attrice protagonista: il suo discorso emoziona tutti

Una serata ricca di emozioni, l’evento che celebra il cinema italiano è andato in onda ieri sera, martedì 11 maggio, su RaiUno; al timone della cerimonia Carlo Conti, che ha annunciato i nomi degli artisti che hanno ottenuto i vari premi. Come ormai è noto, Sophia Lorena ha ottenuto il premio come miglior attrice protagonista del film La vita davanti a sè.

La Loren, salita sul palco, si è lasciata andare ad un emozionante discorso: “Se sarà il mio ultimo film questo non lo so, ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne uno sempre bello, e con una storia meravigliosa, perchè io senza il cinema non posso vivere, assolutamente”, ha espresso l’artista.

Un momento da brividi. Il premio a Sophia Loren è stato consegnato da suo figlio, e fra i due c’è stato un abbraccio meraviglioso. Tutti i presenti, attori, attrici, registi e artisti si sono emozionati, e hanno applaudito fortemente al discorso della bella Loren.