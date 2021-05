In questo scatto social, Miriam Leone si mostra senza filtri e senza trucco: è da togliere letteralmente il fiato, è davvero meravigliosa!

Uno scatto semplicissimo, ma di una bellezza davvero da togliere il fiato. È proprio così che potremmo commentare una delle ultime foto che, sul suo canale social ufficiale, Miriam Leone ha condiviso con il suo pubblico Instagram. Attivissima sul suo profilo, l’attrice siciliana è sempre solita mostrarsi in tutta il suo incredibile fascino. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto letteralmente impazzire i suoi sostenitori. Perché? Beh, la risposta è piuttosto semplice: in questa foto, infatti, l’ex Miss Italia si mostra completamente senza trucco e, soprattutto, senza filtri. Insomma, la bella Leone si mostra letteralmente al naturale.

Leggi anche –> Miriam Leone: “Angosce da insicurezza”, l’episodio toccante dell’adolescenza

“When in Sicily…no make up, no filter…Love yourself. Freedom”, sono proprio queste le esatte parole che, a corredo di questo scatto al naturale, Miriam Leone ha utilizzato. Siete curiosi, però, di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo: non ve ne pentirete!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Miriam Leone senza filtri e senza trucco: scatto al naturale, da togliere il fiato!

Chi di voi non ha mai utilizzato un filtro quando si scatta una fotografia dal proprio telefono cellulare? Senza alcun dubbio, nessuno! Ce ne sono diversi e, soprattutto, di tutti i tipi. C’è chi aggiunge segni sul viso, in testa, chi adatta il viso in base alla luce e tantissimi altri ancora. Tutti ne fanno uso e, soprattutto, tutti si divertono nel vedere la loro faccia “modificata”. C’è chi, però, preferisce vedersi completamente al naturale. È il caso, ad esempio, di Miriam Leone. Che, pochissime ore fa, si è mostrata al suo pubblico non soltanto senza filtri, ma anche senza trucco. Uno scatto acqua e sapone, quindi. Ma che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti.

Leggi anche –> Miriam Leone irriconoscibile: con un post su Instagram lascia tutti di stucco

Si mostra proprio come mamma l’ha fatta, Miriam Leone. E, com’è giusto che sia, ha catturato tutti. Perché? Guardare per credere:

Miriam Leone è davvero bellissima! L’ex Miss Italia è la piena dimostrazione che, anche senza trucco, è più che stupenda. Cosa ci dite voi?