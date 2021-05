A pochissime ore dalla finale di Amici 20, arrivano le parole inaspettate per Giulia Stabile: a commentare è proprio lei, da non credere!

Manca pochissimo alla grandissima finale di Amici 20. Proprio domani sera, Sabato 15 Maggio, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata di questa edizione del talent show di Canale 5. Cosa accadrà? Chi tra i cinque finalisti riuscirà ad ottenere il premio finale? Al momento, ovviamente, non lo sappiamo. Anche se c’è da ammettere che, mai come quest’anno, scegliere i rispettivi vincitori della categoria danza e canto è davvero difficile. A partire da Sangiovanni fino a Giulia Stabile, i talenti che sono riusciti a conquistarsi un posto nella puntata finale del talent sono davvero incredibili.

Ecco. A proposito di Giulia, sapete che, a pochissime ore dalla finale, c’è chi non ha affatto perso occasione di poterle dimostrare il suo consenso. “Io adoro Giulia”, ha detto. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme. Anche se, vi anticipiamo: si tratta di una giovanissima donna, adesso in dolce attesa, che ha avuto a che fare proprio con il programma di Maria De Filippi.

Amici 20, le parole inaspettate su Giulia Stabile arrivano da lei: di chi si tratta

Ha conquistato davvero tutti, Giulia Stabile. Con la sua immensa simpatia, bravura e leggiadria, la ballerina romana è stata una delle protagoniste indiscusse di questo Amici 20. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. Nel corso di una sua recentissima intervista, anche un’altra giovanissima e talentuosa donna non ha potuto nascondere la sua propensione per la Stabile. “La adoro. È entrata che sembrava una bambina di otto anni, adesso è quasi donna”, ha rivelato per la prima volta in assoluto.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, delle parole più che di stima. Ma chi sarà stato il “mittente”? Ebbene. Stiamo parlando di Lorella Boccia. Avete letto proprio bene, si! Protagonista indiscussa della seconda serata del Giovedì, l’ex ballerina di Amici ha chiaramente espresso il suo parere sulla ballerina romana.

Cosa accadrà domani sera, secondo voi? E, soprattutto, chi vincerà questa ventesima edizione di Amici?