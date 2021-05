In alcune delle sue Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha svelato perché ultimamente non è più nello studio de L’Isola dei Famosi.

È stato un vero e proprio fiume in piena, Cecilia Rodriguez su Instagram. Pochissime ore fa, l’argentina, attraverso una serie di IG Stories caricate sul suo canale social ufficiale, ha interagito con i suoi sostenitori. E non ha affatto potuto fare a meno di rispondere alle loro domande più “curiose”. L’oggetto dell’argomento? La risposta è davvero semplice: L’Isola dei Famosi! Sappiamo benissimo che, già diverso tempo fa, la modella ha preso parte all’adventure reality di Canale 5. A distanza di tempo, però, il suo nome è stato nuovamente associato al reality. E il motivo è risaputo da tutto. Seppure con netto ritardo rispetto a tutti i suoi compagni di viaggio, alcune settimane fa, Ignazio Moser è diventato un naufrago a tutti gli effetti.

È da quando Ignazio Moser che abbiamo ammirato la bellezza di Cecilia Rodriguez nello studio de L’Isola dei Famosi. È da circa un paio di settimane, però, che l’argentina non figura più in diretta. Cosa sarà successo? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata!

L’Isola dei Famosi, perché Cecilia non è più in studio? La verità

Per diverse puntate, come dicevamo precedentemente, Cecilia Rodriguez è stata presente nello studio televisivo de L’isola dei Famosi per far sentire tutto il suo supporto al suo Ignazio Moser. Da alcune dirette, però, la modella non è più presente, ci avete fatto caso anche voi? A questo punto, la domanda sorge spontanea: cos’è successo? Perché la sorella minore di Belen non è più una presenza fissa? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata.

Dopo aver espresso il suo parere sulla nomination di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha risposto alle domande dei suoi sostenitori. Ed, in particolare, ha risposto anche a chi le ha chiesto perché non è più presente nello studio de L’Isola dei Famosi. Siete curiosi di sapere anche voi il motivo?

Non sappiamo cosa sia esattamente successo e perché Cecilia non sia stata presente in studio. Fatto sta che, da come si può leggere, la modella spera che da Lunedì prossima possa ritornare per sostenere il suo amore.