Da giorni circolano voci su un possibile flirt tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne: l’ex tronista ha finalmente confessato la verità.

I loro percorsi da tronisti non sono stati particolarmente fortunati: uno ha abbandonato il programma prima di fare una scelta e l’altra si è fidanzata con un corteggiatore ma la storia è naufragata dopo pochissimo. Eppure, c’è chi ipotizza un avvicinamento particolare proprio tra loro ora che sono fuori dal programma. Nessuno dei due ha mai commentato finora, ma adesso finalmente sappiamo la verità proprio da lui, il giovane ex tronista che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne nei mesi scorsi.

Tramite un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha fatto sapere come stanno le cose in realtà. Lei sedeva accanto a lui proprio in quella fase ed entrambi erano in cerca dell’anima gemella nel dating show di Canale 5. Avete capito di chi si tratta?

Uomini e Donne, tutta la verità sui due ex tronisti: cosa c’è davvero tra loro?

I rumors sull’ipotetica coppia riguardavano la bellissima Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis: al giornale, il ragazzo ha risposto facendo chiarezza una volta per tutte a proposito dell’ex “collega”. “Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, tanto che è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici. Se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai vissuti nella quotidianità…non saprei. Ma è una bellissima ragazza, quindi mai dire mai”, ha detto.

Insomma, l’ex protagonista di Uomini e Donne non esclude la possibilità che in un futuro possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia con Sophie. Certamente sarebbe una notizia che farebbe impazzire di gioia i fan di entrambi!

E a voi piacerebbero insieme?