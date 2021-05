Antonino Spadaccino è stato il vincitore della quarta edizione di Amici, ricordate il suo talento? Cosa fa oggi e com’è cambiato dopo anni.

Proprio questa sera, Sabato 15 Maggio, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata di Amici 20. A distanza di poco o meno sette mesi dall’inizio di questa travolgente edizione, verrà decretato il suo vincitore. Chi tra Sangiovanni, Aka7even, Giulia, Deddy ed Alessandro si accaparrerà il montepremi finale? Al momento, ovviamente, non lo sappiamo! In attesa, però, di scoprirlo, volete fare un piccolo passo indietro nel tempo con noi? Siete curiosi, infatti, di scoprire che fine hanno fatto alcuni degli ex vincitori del talent?

In diversi nostri articoli, vi abbiamo parlato di Dennis Fantina, vincitore della prima edizione, di Giulia Ottonello e di Giuseppe Giofrè. Siete curiosi, invece, di sapere qualche cosa in più su Antonino Spadaccino? Il giovanissimo cantante ha preso parte alla quarta edizione di Amici. Ed è riuscito addirittura a vincerlo. Cosa fa oggi, però? E, soprattutto, com’è cambiato? Scopriamolo!

Amici 4, che fine ha fatto Antonino Spadaccino? Cosa fa oggi

Con il suo immenso talento e voce formidabile, Antonino Spadaccino è stato il vincitore della quarta edizione di Amici. A distanza di anni, però, com’è cambiato? Dal momento della sua vittoria, infatti, sono passati esattamente diciassette anni. Attualmente, però, cosa fa? Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che il simpaticissimo Spadaccino continui a nutrire e a coltivare la sua più grande passione: il canto! Proprio qualche mese fa, infatti, è uscito il suo album “Christmas”. E, proprio nel corso del Concerto di Natale in onda su Canale 5 la sera della Vigilia, l’ex cantante ha incantato i telespettatori con la sua voce.

Com’è diventato a distanza di anni, Antonino Spadaccino? Siete proprio curiosi di saperlo? Sul suo canale social ufficiale, sono presenti tantissimi scatti che mirano a sottolineare la sua trasformazione. Guardate un po’ qui:

Insomma, sembrerebbe proprio che il tempo non sia affatto passato per Antonino Spadaccino. Oltre ad avere un amore incondizionato per la musica, il cantante sembrerebbe essere rimasto completamente identico agli anni della sua partecipazione al talent.