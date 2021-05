Alessandro Cavallo, il ballerino di Amici di Maria De Filippi, è tornato sui social: cosa ha detto dopo la finale.

L’abbiamo ammirato e apprezzato ad Amici di Maria De Filippi, dove, nel talent, Alessandro Cavallo si è distinto sicuramente. La sua arte ci ha avvolti fin dall’inizio, quando, è stato scelto da Lorella Cuccarini. Il ballerino è riuscito ad arrivare fino al Serale, dove, qui, ha portato in scena delle performance spettacolari.

Come ormai è noto, nella puntata finale, si è sfidato con Giulia Stabile, ed ha perso al televoto. Una volta ritornato alla sua vita fuori dal talent, Alessandro è ritornato sui social, e ha voluto manifestare i suoi ringraziamenti: ecco il messaggio del ballerino.

Amici 20, Alessandro Cavallo torna sui social: il messaggio del ballerino

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato alla sua ventesima edizione. In tutti questi anni, il programma condotto da Maria De Filippi, è riuscito a conquistare ascolti pazzeschi, ed in particolare, questa ultima edizione andata in onda ha avuto degli ascolti record.

Numerosi gli artisti che sono divenuti i protagonisti di quest’anno, e tra i ballerini spicca certamente Alessandro Cavallo. Durante il suo percorso si è fatto notare per il suo talento, e per la sua profonda arte, portata in scena, ogni volta, in tutte le sue esibizioni. Amici è terminato, e Alessandro è ritornato sui social, e ha manifestato i suoi ringraziamenti: “Poter arrivare a così tante persone attraverso l’arte, per me, penso sia stata la soddisfazione più grande! Pensare che magari in quello che stavo danzando, nelle mie emozioni, in qualche modo potevate vedere le vostre era una sensazione incredibile! Grazie…“.

Questo il messaggio del ballerino, che ha postato su instagram alcune foto in cui è ritratto in diversi momenti nel talent.