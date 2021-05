L’ex amatissimo vincitore del GF è diventato papà per la prima volta: splendido annuncio a sorpresa sui social, fiocco azzurro!

È uno dei veri e propri “must” della televisione italiana, il Grande Fratello. Andato in onda, per la prima volta in assoluto, il 14 Settembre del 2000, il famosissimo reality di Canale 5 è uno dei programmi più seguiti ed apprezzati dal pubblico italiano. Dalla messa in onda della prima puntata, lo sappiamo benissimo, sono passati poco meno di ventuno anni. Si sono alternate, ovviamente, ben sedici edizioni. Ed abbiamo conosciuto, com’è giusto che sia, centinaia di concorrenti. Provenienti da diversi parti d’Italia, ognuno di loro ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico. E, seppure alcuni non sono più una presenza fissa sul piccolo schermo, continuano ad essere ricordati con affetto e simpatia da tutti. È il caso, ad esempio, di questo ex vincitore. Che, alcune ore fa, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere diventato papà per la prima volta.

È proprio attraverso un post, condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, che l’ex vincitore del GF ha annunciato di essere di diventato papà. Chi è? Scopriamolo!

L’ex vincitore del GF è diventato papà: annuncio a sorpresa, che gioia!

Un annuncio davvero fantastico, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. Festa grande per l’ex vincitore del GF: è diventato papà per la prima volta! Di chi stiamo parlando, però, esattamente? La risposta è davvero semplicissima, ve lo assicuriamo. Ricordate il simpaticissimo ed affascinante Andrea Cocco? Ebbene: stiamo parlando proprio di lui!

Entrato nella casa del GF esattamente il 18 Ottobre del 2010 e “sopravvissuto” per ben sei mesi nella casa più spiata d’Italia, l’attore romano ha terminato la sua esperienza televisiva il 18 Aprile del 2011. Portandosi a casa, tra l’altro, ben 300 mila euro. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato il volo. E l’affetto del pubblico italiano è aumentato esponenzialmente. È proprio per questo motivo che la notizia della nascita del suo primo bebè ha fatto impazzire tutti.

“Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che faro’ di tutto per essere alla tua altezza”, ha scritto Andrea a corredo di questo foto che ritrae il suo primo figlio. Tantissimi auguri!