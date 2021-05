Dopo qualche ora dalla sua vittoria ad Amici, Giulia Stabile ha rotto il silenzio ed ha scritto un lungo messaggio sul suo canale social.

Era il momento che più aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Giulia Stabile è ritornata sui social! A distanza di poco meno ventiquattro ore dall’ultima puntata di Amici che l’ha vista vincere, la ballerina romana è ritornata ad interagire con il suo pubblico di Instagram. Ancora emozionata per tutto quello che era accaduto qualche ora prima in diretta televisiva, la simpaticissima Giulia ha voluto scrivere un lunghissimo ed emozionante messaggio a tutti coloro che, in questi lunghi mesi, l’hanno supportata e sostenuta. Con delle parole davvero da brividi, infatti, la Stabile non soltanto ha ringraziato i suoi ammiratori, professori, professionisti e la padrona di casa, ma si è lasciata andare a delle rivelazioni davvero toccanti.

Leggi anche –> Amici 20, Giulia Stabile trionfa: arrivano le parole della sua insegnante di danza, spunta un doloroso retroscena

A distanza di pochissime ore dalla sua vittoria ad Amici, quindi, Giulia è ritornata sui social. E, vi assicuriamo, il suo lungo messaggio Instagram è davvero da mettere i brividi. Scopriamo insieme perché.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Giulia Stabile ritorna sui social dopo Amici: il lungo messaggio Instagram

Dopo Deddy, che tra l’altro ha dato uno splendido annuncio a sorpresa, e Sangiovanni, è toccato a Giulia Stabile ritornare sui social dopo la sua vittoria ad Amici. E, come dicevamo precedentemente, lo ha fatto davvero in grande! Con una foto che la ritrae mentre alza il cielo la coppa, la ballerina romana ha dedicato delle parole davvero da brividi. In questo lunghissimo messaggio, infatti, non soltanto la giovane Stabile ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno creduto in loro, professionisti, padrona di casa e Sangiovanni, perché grazie a lui “è uscita la stessa Giulia che è entrata 7 mesi fa ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro”, ma ha anche spiegato le sue attuali sensazioni.

“Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto”, ha continuato a dire Giulia Stabile in questo messaggio. Ribadendo, quindi, quanto detto pochi istanti dopo la finale. Ma non è affatto finita qui. “Spero davvero di aver dato un po’ di forza a tutti quelli che hanno una voglia matta di realizzare i propri sogni ma non credono in loro stessi”, ha continuato a dire la ballerina romana.

Insomma, delle parole davvero da brividi, si leggono chiaramente. Da oggi, per Giulia inizierà una nuova vita. Eppure, una cosa è certa: il cammino è appena iniziato! In bocca al lupo!