Giovanni Galli, protagonista dello scherzo de Le Iene, è sposato da tanti anni con Anna: chi è la moglie.

Domani sera, ci sarà una nuova puntata de Le iene, il programma di approfondimento e di attualità, che vede il timone di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Due sono gli appuntamenti settimanali, e il primo va in onda il martedì. I servizi trasmessi sono tantissimi, che mettono al corrente gli italiani su quanto accade, mettendo al centro dell’attenzione tematiche importanti. Ma non mancano gli scherzi, che gli inviati presenti, mettono in atto ai danni di personaggi del mondo dello spettacolo. Proprio nella puntata che vedremo domani, avremo modo di assistere allo scherzo fatto a Giovanni Galli, che vede protagonista sua figlia, in un particolare momento, da non perdere.

Considerato uno dei migliori portieri degli anni ottanta, Giovanni è amatissimo, e famosissimo. La sua vita è stata accompagnata da sua moglie: scopriamo qualcosa in più sulla donna.

Giovanni Galli, chi è sua moglie Anna: un matrimonio colpito da un tragico lutto

Giovanni Galli è considerato uno dei migliori portieri degli anni ottanta; classe 1958, è nato a Pisa. La sua carriera è pienissima, ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan, Parma, Lucchese, Napoli, e Torino, fino al suo ritiro, avvenuto nel 1996. Giovanni ha percorso la sua vita affiancato da sua moglie Anna.

I due si sono conosciuti molti anni fa. Non si sa molto della donna, Giovanni e Anna, spesso si mostrano sui social insieme, e sono davvero bellissimi. Sappiamo, dal loro matrimonio sono nati tre figli, due femmine e un maschio.

Sono stati l’uno la forza dell’altro, infatti, la coppia è stata colpita da un tragico lutto, la morte del figlio Niccolò, avvenuta nel 2001, per un incidente in motorino.