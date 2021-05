E’ accaduto durante un video di Diletta Leotta, è scattato il bacio ‘rubato’: avete visto chi è lui?

Negli ultimi tempi non si fa che parlare di lei, Diletta Leotta si è trovata al centro dell’attenzione, per il suo legame con Can Yaman, il famosissimo attore turco. Appena la loro storia è stata resa nota, il gossip è impazzito per questa nuova coppia.

Addirittura la donna ha ricevuto il tapiro d’oro, da parte di Staffelli, per le presunte voci, qualche settimana fa, di una possibile crisi, smentita prontamente. Sappiamo, Diletta è molto impegnata, il suo lavoro occupa molte ore della giornata, e il tutto viene spesso ripreso sui social. E proprio su instagram, da pochissimo, la Leotta, mentre era intenta nei preparativi, ha ripreso in una storia un particolare momento, e qui non è passato inosservato l’arrivo di una persona, che le ruba un bacio inaspettato: avete visto chi è?

Diletta Leotta, il bacio ‘rubato’ nel video social: avete visto chi è lui?

Come abbiamo anticipato, Diletta Leotta mostra spesso sui social scene di vita quotidiana, che riguardano anche il suo lavoro. La donna è avvezza ad aggiornare continuamente il suo instagram, con foto e video. Da qualche ora, mentre era intenta a prepararsi, ha mostrato il tutto in un video nella sua storia social.

Ma a non passare inosservato, è stato l’arrivo improvviso di ‘qualcuno’, che le ha rubato un bacio: avete visto di chi si tratta? Dal video, è evidente che la persona in questione è proprio Can Yaman, il bellissimo attore turco, che da qualche mese fa coppia con la Leotta.

Subito dopo questo bacio, c’è stato un profondo sorriso. Infatti, Diletta si mostra nel video sorridente, e ovviamente, sorpresa, perchè è scattato tutto improvvisamente, mentre era intenta a mostrarsi in fase di preparazione.