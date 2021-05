In attesa della puntata su Mediaset Play, Tommaso Zorzi rivela i nomi dei tre ex gieffini ospiti de Il Punto Z domani sera 19 maggio.

Tornerà anche domani sera come ogni mercoledì, Il Punto Z di Tommaso Zorzi: la puntata andrà in onda alle 20:45 in streaming su Mediaset Play con tanti ospiti e curiosità riguardanti soprattutto L’Isola dei Famosi. Come di consuetudine, saranno presenti alcuni degli ex gieffini dell’ultima edizione: lo rivela lo stesso Zorzi in una delle sue storie Instagram. Con la sua ormai nota ironia, il vincitore del GF Vip 5 ha spoilerato gli imperdibili nomi che arricchiranno l’appuntamento di domani.

Vi anticipiamo che si tratta di una coppia molto amata formatasi proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e di un’altra ex concorrente che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del reality di Canale 5. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Il Punto Z, Tommaso Zorzi spoilera i nomi degli ospiti: ci sono ben tre ex gieffini

Attraverso le sue seguitissime Instagram stories, Zorzi ha rivelato chi saranno gli ex compagni di viaggio del GF Vip 5 che intervisterà nel suo salotto domani sera. La coppia a cui abbiamo accennato prima è quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, niente male vero? I due, come tutti sanno, proseguono la loro bellissima storia d’amore nata tra le mura di Cinecittà e appaiono sempre più felici.

L’altra dei tre ex gieffini attesi è invece la bellissima Stefania Orlando, che al Grande Fratello è stata un’amica e un’alleata preziosissima per Tommaso e che ancora oggi continua a sostenerlo e a frequentarlo. Una reunion attesissima da molti e che sicuramente porterà tanta gioia ai fan di entrambi.

Conoscendo i tre, sarà certamente una puntata da non perdere in cui il divertimento non mancherà. Non perdetevi l’appuntamento con Il Punto Z domani sera!