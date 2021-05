Lillo Petrolo l’ha mostrato sui social: “A grande richiesta…”, finalmente il video tanto atteso.

E’ stato sicuramente uno dei protagonisti di Lol: Chi ride è fuori, Lillo Petrolo insieme ad altri nove comici professionisti si è ritrovato ad affrontare nel format una ‘complicata sfida’, si fa per dire, certo, ovvero stare sei ore senza ridere, neppure un accenno, un sorriso di troppo, o uno sguardo esilarante.

Nel format, che ha visto la conduzione di Fedez, affiancato da Mara Maionchi, il comico è stato al centro dell’attenzione per le varie performance portate in scena. Impossibile dimenticare le pose di Pasaman, che hanno fatto il giro del web. Sui social, Lillo, a ‘grande richiesta’, ha mostrato un video imperdibile: guardate voi stessi!

Lillo Petrolo, video imperdibile sui social: “A grande richiesta…”

Lol: Chi ride è fuori ha avuto un successo incredibile, sul web, i video del format sono diventati super virali, e hanno fatto letteralmente impazzire gli spettatori. Al timone Fedez, accompagnato da Mara Maionchi; nello show abbiamo visto dieci comici sfidarsi a colpi di battute, senza, però, avere la possibilità di ridere, perchè, come dice il titolo, ‘chi ride è fuori’.

Uno dei protagonisti indiscussi è stato sicuramente Lillo Petrolo, che ci ha fatto divertire a più non posso con le sue performance. A colpire particolarmente i telespettatori sono state le pose create di Posaman. Ebbene, Lillo, sui social, ‘a grande richiesta’, ha pubblicato un video in cui ha mostrato tutte e sei le pose, com’è possibile vedere in basso.

Un post condiviso sul suo profilo instagram che ha già conquistato tutti, e che ovviamente, non poteva mancare di ricevere numerosi commenti, dagli utenti che lo seguono.