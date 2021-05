Ciro Immobile dopo la partita si sfoga sui social: “Non posso sorvolare”, il messaggio del calciatore.

Ciro Immobile ha avuto un lungo sfogo sui social, dopo la partita della Lazio contro il Torino. Il calciatore, a quanto pare, ha riportato di poter accettare le critiche al suo essere un calciatore, ma non offese alla sua persona.

Proprio per questo, è arrivato un messaggio durissimo sul suo profilo instagram, dove ha riportato dichiarazioni forti e coincise, dopo lo svolgimento della partita.

Ciro Immobile si sfoga sui social: “Non posso sorvolare”, cos’è successo

Un lungo sfogo arrivato dopo la partita della Lazio contro il Torino. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è molto seguito sui social, e proprio da qualche ora, ha utilizzato il suo profilo instagram, per riportare le sue pronte dichiarazioni.

Il tutto è avvenuto dopo la partita Lazio-Torino. Immobile, nel lungo messaggio, ha scritto di poter accettare le critiche al calciatore, ma non offese gravi diffamatorie rivolte alla sua persona. “Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese all’uomo che sono. Soprattutto se arrivano da dirigenti del calcio. Al termine della partita di questa sera, il Presidente del Torino, Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso del camerino, iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti, accusandomi di aver giocato la partita con il ‘sangue agli occhi’.”

Ciro ha espresso il suo forte pensiero, dopo quanto successo post partita, ha ribadito la volontà di ringraziare il Presidente Cairo, per avergli dato la possibilità di consacrarlo nel Torino come calciatore, ma di non poter sorvolare su un episodio del genere. Il lungo sfogo è, infatti, arrivato in seguito allo svolgimento della partita, e qui, Immobile, ha raccontato l’episodio vissuto.