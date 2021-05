Gemma Galgani, nella puntata di Uomini e donne, in un momento di commozione si è lasciata andare: “Non vengo corrisposta”.

Ieri, martedì 18 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi. In trasmissione è giunta la coppia formata da Mauro Faettini e Lisa Palugan, che hanno annunciato le nozze che verranno svolte il 4 luglio.

Gemma Galgani, seduta la suo posto, ha avuto un forte momento di commozione, e si è lasciata andare a forti parole: “Non ho mai sentito io le parole amore..”

Genmma Galgani, lo sfogo ad Uomini e donne: “Non sono stata corrisposta”

Gemma Galgani, nella puntata di ieri di Uomini e donne, ha avuto un lungo sfogo, dopo l’arrivo della coppia formata da Mauro Faettini e Lisa Palugan, che hanno annunciato le presto nozze.

“Mi devo riprendere, questi momenti sono bellissimi. Spesso è successo di avere tanti pensieri, però di non essere stata corrisposta, tanto quanto l’impegno che ci ho messo io.. non è solo questione di come si viene corrisposti, io non ho mai sentito la parola amore, ultimamente nelle coppie venute, io dovevo uscire dallo studio tanto per. Io la parola amore non l’ho mai sentita. Fa piacere avere i miei pensieri ma…”.

La dama del parterre da anni è presente in trasmissione, cercando di trovare la persona che le faccia scoppiare il cuore, purtroppo, ancora oggi, non è arrivata la persona giusta per lei. “Ma quante volte io ho avuto dei pensieri, eppure.. anche con le persone giuste non sono stata corrisposta. Ho sentito delle frasi bellissime da loro, ma io non le ho mai sentire, quando mai”. Gemma Galgani si è lasciata andare ad un forte sfogo, dopo la commozione provata per l’arrivo della coppia in studio.