Gemma Galgani balla il Can Can in studio, ad Uomini e donne, la reazione dei presenti è scoppiettante.

Anche oggi, 20 maggio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne, un programma dove i protagonisti si incontrano e si corteggiano, per cercare di uscire dallo studio con l’anima gemella. Dal lunedì al venerdì, la trasmissione tiene davanti alla televisione incollati gli italiani, nell’ora pomeridiana.

Ma chi più di tutte è al centro dell’attenzione? Proprio lei, Gemma Galgani, la bellissima dama torinese, che da diversi anni, risulta essere la protagonista indiscussa. E anche nella puntata di oggi, possiamo dire, che lo è stata. Maria De Filippi, ha annunciato, l’inizio della sfilata a tema ‘Seducente come un sogno d’estate’, e proprio la dama del parterre femminile, ha destato non poca attenzione: avete visto cosa ha portato in studio?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui

Uomini e donne, Gemma Galgani balla il Can Can: clamore in studio, la reazione dei presenti

Nella puntata odierna, di Uomini e donne, siamo stati colpiti da una vera e propria sorpresa. Maria De Filippi, ha annunciato la sfilata a Tema ‘Seducente come un sogno d’estate’, e subito dopo, ci sono state le varie ‘performance’ dei protagonisti in studio. Il momento che più di tutti ha destato sorpresa, è stato l’arrivo di Gemma Galgani.

Abbiamo inizialmente potuto vedere il video che ha visto la scelta della dama torinese: “Quando arriva l’estate mi piace essere sveglia fino a tardi, e avere in mente il cielo stellato, poi via libera ai sogni e alla fantasia, e all’incontro con un uomo speciale… questo ballo è per te”, questo il messaggio letto da Anai. Entrata in studio, Gemma Galgani ha portato in scena il Can Can, vestita con l’abbigliamento tipico.

La dama in movimenti super energici si è lasciata andare a passi del ballo, portando in studio una performance che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma qual è stata la reazione dei presenti? Tutti, o quasi, sono rimasti colpiti dalla grinta della Galgani. Gianni ed il pubblico hanno applaudito fortemente, mentre Tina, non ha apprezzato l’esibizione.