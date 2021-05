Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto particolare, immortalando un momento che tutte le donne amano.

Belen Rodriguez è avvezza spesso a condividere immagini meravigliose sul suo profilo instagram, non solo inerenti la sua vita professionale, ma anche la sua vita privata. La showgirl mostra attimi della sua quotidianità, attraverso le storie riportate ed immagini dolcissime.

Da qualche ora, la donna, che come sappiamo è in dolce attesa, e diventerà mamma per la seconda volta, ma di una bambina, insieme al suo compagno Antonino Spinalbese, ha ripreso alcuni momenti insieme alla sua famiglia. Belen ha, però, immortalato un momento particolare, che sicuramente le donne amano: avete visto anche voi?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui

Belen Rodriguez immortala un particolare momento e fa invidia a tutte le donne

Da qualche ora, la bella showgirl ha ripreso particolari momenti trascorsi insieme alla sua famiglia, ricreando un quadro da incorniciare. Sappiamo, Belen Rodriguez condivide spesso attimi della sua quotidianità con i suoi follower, che sono migliaia.

E proprio da qualche ora, a colpire è stato uno scatto condiviso nelle sue storie, che sicuramente fa invidia a tutte le donne. Infatti, come potete osservare in basso, la showgirl ha immortalato il momento esatto in cui il suo compagno Antonino Spinalbese è presente in compagnia di suo padre. Nello scatto sembrano intenti in una conversazione, molto presi dal momento. Ma soprattutto, dalla foto è evidente che il fidanzato e il padre di Belen vadano molto d’accordo.

Ed il sogno di tutte le donne è un po’ anche questo: tutte sperano che il proprio padre e il proprio compagno possano andare d’accordo, ed avere uno speciale rapporto. Una sorta di fiducia che si crea fra i due che, quando è presente, fa certamente piacere.