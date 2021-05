I Maneskin vincono all’Eurovisione 2021, avete visto la reazione di Amadeus alla loro vittoria? Spunta un video inedito: che gioia!

Sono proprio loro i vincitore di questa sessantacinquesima edizione dell’Eurovision: i Maneskin. Al primo posto della classifica, seguiti da Francia e Svizzera, la famosissima band musicale si è aggiudicato il podio dopo circa 31 anni che non accadeva. Una vera e propria rivoluzione, da come si può chiaramente comprendere. E che, dopo la loro vittoria al Festival di Sanremo, continua davvero alla grande. Il loro trionfo sul palco della città di Rotterdam, c’è da ammetterlo, ha entusiasmato davvero tutti. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che, appena proclamato il vincitore, hanno esultato per loro e, soprattutto, con loro.

Tra questi, ovviamente, non poteva non essersi lui: Amadeus. Ebbene si: proprio colui che li ha eletti, pochissimi mesi fa, vincitori della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, non ha potuto fare a meno di reagire alla loro vittoria sul palco dell’Eurovision 2021. In contemporanea con la loro proclamazione, infatti, è spuntato un video in cui viene testimoniato, per filo e per segno, la reazione dell’amatissimo conduttore. Scopriamola!

Eurovision, I Maneskin trionfano: arriva la reazione di Amadeus

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021, c’è da ammetterlo, ha scosso davvero tutti. E, sia chiaro, quando utilizziamo questo termine, lo utilizziamo in senso solo ed esclusivamente positivo. Così come sul palco del Festival di Sanremo, anche su quello della città di Rotterdam hanno letteralmente spaccato. Ed è proprio per questo motivo che, dopo ben 31 anni dall’ultima volta, sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria.

Appena proclamati vincitore dell’Eurovision, come dicevamo, sono stati tantissime le persone che si sono riversate sui social per esprimere il loro consenso per questa fantastica vittoria. Tra questi, ovviamente, c’è anche il buon Amadeus. Sul suo profilo social ufficiale, infatti, è spuntato il video che testimonia la sua reazione alla proclamazione dei Maneskin. Guardate un po’ qui:

Dinanzi allo schermo in attesa di poter sapere il verdetto, il buon Amedeus è letteralmente impazzito di gioia quando ha appreso che i Maneskin hanno vinto l’Eurovision 2021.

Una reazione davvero da urlo, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, sottolinea l’immensa stima che Amadeus prova per il gruppo musicale.