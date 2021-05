Raffaele Renda l’ha appena svelato sui social, con un post che ha subito conquistato i suoi fan: cosa sta per accadere?

L’abbiamo apprezzato ed ammirato ad Amici di Maria De Filippi, dove qui, Raffaele Renda si è contraddistinto con la sua musica. Il cantante è entrato nel talent, scelto dalla maestra di canto Arisa, new entry di quest’anno.

Come sappiamo, tutti gli allievi presenti al pomeridiano sono arrivati al Serale, dove si sono confrontati, portando in scena delle esibizioni pazzesche, lasciando tutti senza parole. Anche Raffaele è stato uno degli artisti presenti in questa importante fase, ma, purtroppo, non è riuscito ad arrivare fino alla fine, non giungendo in Finale. Una volta fuori, ovviamente per l’artista si sono aperte nuove strade; proprio da pochissimo, ha svelato una grandiosa sorpresa in arrivo: cosa sta per accadere?

Raffaele Renda l’ha appena svelato: non aspettavamo altro, grandiosa novità in arrivo

Raffaele Renda è stato uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi. Scelto da Arisa, ha proseguito il suo percorso, trovandosi spesso ad affrontare non pochi ostacoli. Arrivato al Serale, ha dato il meglio di sè, portando in scena delle performance straordinarie, e facendo immergere il pubblico nella sua musica.

L’artista, però, non è riuscito ad arrivare alla puntata Finale del talent, venendo eliminato poco prima. Una volta fuori dalla scuola di Amici, per lui, ovviamente, non sono mancate le opportunità, e ha continuato a lavorare, senza mai fermarsi. E proprio da pochissimo ha annunciato una grandiosa sorpresa in arrivo. “Ciao guys, come state… vi voglio un mondo di bene e non ho parole per ringraziarvi, – 2 a ‘Focu meu’, siete pronti?”. Ebbene sì, sta per arrivare, manca davvero poco.

Come già in alcuni post precedenti aveva rivelato, il 26 maggio Focu Meu sarà finalmente fuori. Un pezzo che rappresenta ed esprime l’amore dell’artista per la sua terra, la Calabria.