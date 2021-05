Damiano dei Maneskin, annuncio a sorpresa: “Vorrei sposarmi con lui”

Dopo l’esibizione all’Eurovision Song Contest è arrivato un annuncio a sorpresa per Damiano dei Maneskin: “Vorrei sposarmi con lui”

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, i Maneskin hanno trionfato anche all’Eurovision Song Contest. Il gruppo rock ha riportato la vittoria in Italia dopo tantissimi anni. L’ultima volta fu Toto Cotugno e prima di lui Nilla Pizzi. Alla vittoria hanno seguito numerose polemiche. In seguito alla diffusione di un video divenuto virale sui social, il frontman della band è stato accusato di ‘aver sniffato’ droga durante l’evento. Il cantante ovviamente si è dissociato e si è sottoposto al test antidroga che ha rivelato ovviamente la sua negatività.

I Maneskin trionfano all’Eurovision Song Contest e riportano la vittoria in Italia. La band ha conquistato la giuria, ma soprattutto il pubblico. Grazie al televoto, infatti, sono riusciti ad avere la meglio su Malta, Svizzera e soprattutto Francia. Tra i protagonisti della performance ovviamente c’è Damiano, frontman della band. Il cantante sembra aver fatto breccia, oltre che nel cuore del pubblico, anche in quello di una sua collega.

Dopo l’esibizione all’Eurovision Song Contes, infatti, la cantante che rappresentava la Serbia, Sanja Vucic, ha dichiarato su Instagram: “Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama. Ah ecco Damiano, scusate. Sono innamorata, ma in modo platonico. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanja Vučić (@sanjalilwolf)

Oltre ad essere più giovane – per cui tra l’altro potrebbe non esserci problemi perchè ormai la differenza d’età è un taboo superato – il frontman dei Maneskin è fidanzato. La compagna del cantante, Giorgia Soleri, ha esultato insieme a lui per la vittoria all’Eurovision Song Contest. La loro relazione sembra procedere a gonfie vele e siamo sicuri che Damiano non ha alcuna intenzione di lasciarla.